12 березня єменські хусити обстріляли ракетами контейнеровоз Pinocchio під прапором Ліберії в Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на Центральне командування США.

По судну було випущено дві протикорабельні ракети з території Ємену. Постраждалих внаслідок атаки немає, корабель неушкоджено.

Представник хуситів Ях’я Сареа заявив, що угрупування завдало удару по кораблю Pinocchio і назвав його “американським”. Також, він наголосив, що у відповідь на війну Ізраїлю в Газі, угруповання хуситів посилить свої військові операції під час священного для мусульман місяця Рамадан на знак солідарності з палестинцями.