Суспільство

Єменські хусити обстріляли ракетами контейнеровоз Pinocchio

12 Березня 2024 08:43
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хусіти
Хусити / Getty Images

12 березня єменські хусити обстріляли ракетами контейнеровоз Pinocchio під прапором Ліберії в Червоному морі.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на Центральне командування США.

По судну було випущено дві протикорабельні ракети з території Ємену. Постраждалих внаслідок атаки немає, корабель неушкоджено.

Представник хуситів Ях’я Сареа заявив, що угрупування завдало удару по кораблю Pinocchio і назвав його “американським”. Також, він наголосив, що у відповідь на війну Ізраїлю в Газі, угруповання хуситів посилить свої військові операції під час священного для мусульман місяця Рамадан на знак солідарності з палестинцями.


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