Єгипет не планує відкривати кордон для біженців із Сектору Гази — Reuters

Влада Єгипту відмовляється відкрити коридори для цивільних біженців із Сектору Гази. При цьому Єгипет обговорив зі Сполученими Штатами та іншими країнами плани надання гуманітарної допомоги мешканцям анклаву через свій кордон.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на єгипетські джерела в органах безпеки.

Контрольно-пропускний пункт між Газою і Єгиптом закритий після ізраїльських ударів, нагадують у агенції.

Одне з джерел в єгипетських органах безпеки повідомило, що Єгипет відкинув ідею безпечних коридорів для цивільного населення, щоб захистити “право палестинців на свою справу і свою землю”.

Як відзначає агенція, Єгипет вже давно обмежує в’їзд жителів Гази на свою територію, навіть під час найзапекліших конфліктів. Каїр, який часто виступає посередником між Ізраїлем і палестинцями, завжди наполягає на тому, щоб обидві сторони вирішували конфлікти в межах своїх кордонів, стверджуючи, що тільки так палестинці можуть забезпечити своє право на державність.