Японський зонд “Білий кролик”, ймовірно, розбився об Місяць

Японська приватна космічна компанія сьогодні втратила зв’язок зі своїм зондом безпосередньо перед його запланованою посадкою на поверхню Місяця. У заяві керівників японського місячного проекту йдеться, що, ймовірно, апарат втрачено.

Зв’язок із зондом перервався на завершальному етапі посадки на місячну поверхню приблизно на висоті 10 метрів. У цей час швидкість посадкового модуля становила 25 кілометрів на годину, повідомляє агентство The Associated Press. Співробітники центру чекали хоч якогось сигналу з Місяця, але тривала тиша, швидше за все, означала невдачу. “Ми маємо визнати, що не змогли завершити посадку на місячну поверхню”, заявив Такеші Хакамада, засновник і директор компанії “ispace”.

Через годину керівник польоту сказав кореспондентові AP, що не може підтвердити загибель апарату, що спускається, і припустив, що інженерний відділ найближчим часом з’ясує причини неполадок.

У разі успішного прибуття на Місяць японська компанія стала б першим приватним космічним підприємством, якому вдалося посадити апарат на поверхню природного супутника Землі. Хакамада пообіцяв повторити спробу. Він повідомив, що наступний політ до Місяця вже готується і має відбутися наступного року, незалежно від цього результату.

До цього часу лише трьом державам вдалося успішно долетіти до Місяця і посадити на його поверхню свої апарати – СРСР, США та Китаю. Ізраїльський апарат, створений некомерційною компанією, спробував прилунитися в 2019 році, але розбився.

На борту японського апарату, діаметром близько 2,5 метра, був невеликий місячний ровер, виготовлений Об’єднаними Арабськими Еміратами і крихітний японський робот, призначений для пересування по місячній поверхні.