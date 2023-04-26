Техно

Японський зонд “Білий кролик”, ймовірно, розбився об Місяць

26 Квітня 2023 07:45
9
читать на русском →
місяць

Японська приватна космічна компанія сьогодні втратила зв’язок зі своїм зондом безпосередньо перед його запланованою посадкою на поверхню Місяця. У заяві керівників японського місячного проекту йдеться, що, ймовірно, апарат втрачено.

Зв’язок із зондом перервався на завершальному етапі посадки на місячну поверхню приблизно на висоті 10 метрів. У цей час швидкість посадкового модуля становила 25 кілометрів на годину, повідомляє агентство The Associated Press. Співробітники центру чекали хоч якогось сигналу з Місяця, але тривала тиша, швидше за все, означала невдачу. “Ми маємо визнати, що не змогли завершити посадку на місячну поверхню”, заявив Такеші Хакамада, засновник і директор компанії “ispace”.

Через годину керівник польоту сказав кореспондентові AP, що не може підтвердити загибель апарату, що спускається, і припустив, що інженерний відділ найближчим часом з’ясує причини неполадок.

У разі успішного прибуття на Місяць японська компанія стала б першим приватним космічним підприємством, якому вдалося посадити апарат на поверхню природного супутника Землі. Хакамада пообіцяв повторити спробу. Він повідомив, що наступний політ до Місяця вже готується і має відбутися наступного року, незалежно від цього результату.

До цього часу лише трьом державам вдалося успішно долетіти до Місяця і посадити на його поверхню свої апарати – СРСР, США та Китаю. Ізраїльський апарат, створений некомерційною компанією, спробував прилунитися в 2019 році, але розбився.

На борту японського апарату, діаметром близько 2,5 метра, був невеликий місячний ровер, виготовлений Об’єднаними Арабськими Еміратами і крихітний японський робот, призначений для пересування по місячній поверхні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Квітня 2023 08:03
0

За добу знищено 640 окупантів, з початку широкомасштабного вторгнення – понад 188 тисяч
26 Квітня 2023 07:31
21

У Росії “все руйнується”, влада – “в руках муділ”. Про що говорять російські мільярдери
26 Квітня 2023 07:09
25

Під контролем ЗСУ залишилася західна частина Бахмута
26 Квітня 2023 06:50
9

Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку – Генштаб
25 Квітня 2023 20:10
70

Обстріл аеродрому Канатове: Суд заарештував ексрозвідника Червінського
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

ЧВК “Вагнер”: от украинского Бахмута до столицы Судана
Александр КИРШ

Купол, а не напёрсток,или Украина будет вступать в НАТО по частям
Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
усі думки