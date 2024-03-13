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Японська ракета-носій вибухнула через кілька секунд після старту

13 Березня 2024 14:54
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космос, японія
Вибух ракети-носія Space One / Скриншот з відео

Запуск ракети-носія, розробленої японським стартапом Space One, завершився невдачею. Ракета Kairos вибухнула за кілька секунд після старту, повідомляє Japan Times.

Висота ракети становить 18 метрів, а вага – 23 тонни. На її борту знаходився макет урядового супутника-шпигуна. Вона мала стати першою ракетою, запущеною приватною японською компанією, яка вивела супутник на орбіту.

Ракета стартувала з космодрому в Кусімото в префектурі Вакаяма. Вона вибухнула за п’ять секунд після старту, а її уламки впали на навколишню гористу місцевість. На кадри прямої трансляції потрапили фрагменти ракети, які намагаються загасити пожежники. Зрештою пожежу вдалося загасити, ніхто не постраждав.


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