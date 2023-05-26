Японія запроваджує нові масштабні санкції проти Росії

Сьогодні Японія оголосила про нові санкції проти Росії через її вторгнення до України. Вони спрямовані проти російського військового, будівельного та машинобудівного секторів.

Як повідомляє Nikkei Asia, нові японські санкції включають “заморожування активів російських осіб та груп, заборону на експорт товарів російським військовим організаціям та заборону на експорт будівельних та інженерних послуг до Росії”, – заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно.

Уряд Японії вніс до нового пакету санкцій 17 фізичних осіб та 78 організацій, які будуть додані до списку осіб, які підлягають заморожуванню активів. Серед них є начальник штабу російського угруповання військ «Захід» генерал-лейтенанта Михайло Зусько, командувач повітрянодесантних військ генерал-полковник Михайло Теплинський, командувач ракетними військами стратегічного призначення Сергій Каракаєв.

Після саміту “Великої сімки” Японія оголошувала про нові санкції щодо 100 фізичних осіб та організацій, які намагаються ухилитися від уже існуючих санкцій; їх активи будуть заморожені. Також Токіо обмежує експорт 80 російських військових організацій, включаючи машинобудівні заводи.

Затвердження пакету санкцій відбулося після того, як лідери “Великої сімки” погодилися зберегти та посилити санкції проти Росії на саміті у Хіросімі минулого тижня. Вони також взяли на себе зобов’язання працювати разом, щоб запобігти ухилянню від санкцій через треті країни.