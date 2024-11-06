Якими статками володіє голова Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Леонід Білоус

Керівник Івано-Франківської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії Леонід Білоус відзвітував про майновий стан своєї родини за 2023 рік. Згідно з декларацією, сімейні статки перевищили 950 тисяч гривень, включаючи нерухомість, автомобілі та альтернативні джерела енергії, передають Версії новини Івано-Франківськ.

На тлі масштабного реформування системи МСЕК та анулювання численних необґрунтованих рішень щодо інвалідності, місцеві ЗМІ аналізують декларації керівників медико-соціальної експертизи. В межах ініціативи “Е-декларації під мікроскопом” було проаналізовано звітність очільника Івано-Франківської міжрайонної МСЕК Леоніда Білоуса, пишуть Версії.

Професійний шлях та майно

Леонід Білоус, який має фах лікаря-травматолога та досвід добровольця АТО, керує міжрайонною МСЕК в Івано-Франківську. У декларації він не вказав особистої нерухомості, проте його дружина Оксана є власницею двох будинків у селищі Лисець. Перша будівля, придбана у 2017 році, має площу 62,6 кв.м., друга, набута у 2019 році – 98,3 кв.м. Вартість об’єктів у документі не розкрита.

Енергетичні активи та транспорт

З 2019 року родина володіє гібридною сонячною електростанцією Q Cells, оціненою в 270 тисяч гривень. Автопарк сім’ї складається з трьох транспортних засобів: Оксана має Subaru Forester 2005 року, придбаний у 2008 році, а Леонід – дві вантажівки: Volkswagen LT28 1986 року та УАЗ 452 1978 року випуску.

Бізнес-інтереси

У бізнес-портфелі Леоніда Білоуса значиться 40% частка в ТОВ “Центр відновного лікування”, вартістю 12 тисяч гривень. Компанія заснована у 2015 році спільно з Віталієм Панчаком та Антоном Білоусом, який обіймає посаду директора. Підприємство спеціалізується на медичних послугах.

Фінансові надходження

Загальний дохід родини за 2023 рік становив 953 232 гривні. Леонід отримав 238 868 гривень зарплати в обласному бюро медико-соціальної експертизи, 249 884 гривні пенсії та додаткові соціальні виплати. Оксана Білоус заробила 237 727 гривень в обласному центрі контролю та профілактики хвороб, отримала 35 215 гривень пенсії та 171 940 гривень від енергетичної компанії.

Заощадження родини включають готівкові кошти та банківські вклади: у Леоніда – 112 800 гривень, 18 350 доларів США, 6 500 євро готівкою та 173 500 гривень на рахунках. Оксана має банківські заощадження у розмірі 59 390 гривень.

Реформування системи МСЕК

У контексті загальнодержавної реформи медико-соціальної експертизи важливо зазначити, що з початку 2024 року було виявлено численні порушення в роботі комісій. СБУ висунула підозри 64 посадовцям, а понад 4 тисячі необґрунтованих рішень про інвалідність було скасовано.

Згідно з указом Президента України від 22 жовтня, систему МСЕК буде ліквідовано до кінця року. МОЗ планує запровадити нову модель експертизи, першим кроком якої стала передача функцій Центральної МСЕК Українському державному науково-дослідному інституту медико-соціальних проблем інвалідності.

З 2025 року оцінку функціональних обмежень здійснюватимуть спеціалісти багатопрофільних медичних закладів. Для посилення контролю ДБР створює спеціальну групу з перевірки рішень щодо встановлення інвалідності посадовим особам.

Законодавчі зміни

4 листопада Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект про ліквідацію МСЕК. Документ передбачає спрощення процедури встановлення інвалідності, цифровізацію процесів, прозорий механізм оскарження рішень та нову систему фінансування експертиз. Пропонується замінити термін “медико-соціальна експертиза” на “оцінювання повсякденного функціонування особи”.

Очікується, що нове законодавство забезпечить прозорість оцінки потреб осіб з обмеженнями, вдосконалить експертні процедури та зменшить адміністративне навантаження на державні органи й медичні заклади.