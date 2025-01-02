Суспільство

Міноборони обіцяє провести комплексний аналіз командування Сухопутних військ ЗСУ
2 Січня 2025 18:23
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армія, міноборони, реформа
Тренування воїнів 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади / Фото: 56 ОМПБр

Головна інспекція Міністерства оборони України розпочне детальний аналіз роботи командування Сухопутних військ ЗСУ. На його основі мають провести реформу та посилити боєздатність підрозділів.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

“Події у Сухопутних військах безпосередньо впливають на ситуацію на фронті. Саме тому підтримую необхідність для нового командувача СВ ЗСУ генерал-майора Михайла Драпатого мати повну картину стану справ”, – зазначив Умєров.

Під час роботи інспекції буде проведено:

  • ​Аналіз організаційної структури та повноважень
  • ​Оцінку ефективності управлінських процесів
  • ​Перевірку на дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки:

  • Запровадять реформи у системі управління та кадрової політики в КСВ
  • ​Оптимізують управлінські процеси
  • Посилять боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.

Сухопутні війська ЗСУ – найбільш чисельний та стратегічно важливий вид Збройних Сил. Він відповідає за мобілізацію, підготовку, комплектування та ефективність бойових підрозділів.


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