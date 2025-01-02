Росіяни зруйнували стелу на в’їзді в Покровськ (фото)

Російська окупаційна армія завдала удару керованими авіабомбами по Покровську Донецької області. Унаслідок атаки зруйновано жовто-синю стелу з назвою міста, розташовану на в’їзді.

“Ранок у Покровську почався з чергового удару ворога. Постраждала міська інфраструктура. Одна з літер стели була відкинута вибухом до дороги”, — повідомила міська військова адміністрація.

Зруйнована стела на в’їзді у Покровськ Донецької області / Фото: Покровська міська військова адміністрація

Покровськ, що останніми місяцями опинився у зоні активних бойових дій, залишається важливим прифронтовим містом. Російські війська продовжують спроби прорвати українську оборону на цьому напрямку

Напруженою залишається ситуація й на сусідніх напрямках — Курахівському, Краматорському та Времівському.