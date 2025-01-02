Ізюм та Балаклія готуються до кругової оборони, – Синєгубов 

В Ізюмі та Балаклії Харківської області розпочали роботи з будівництва фортифікаційних споруд для забезпечення кругової оборони.

Про це повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час телемарафону.

За словами Синєгубова, укріплення є плановими заходами, які враховують можливі зміни на лінії фронту та напрямки атак ворога.

“Не можу комунікувати, на якому етапі. Адміністрація виконує покладені на неї завдання, однак там частину робіт виконають самі військові”, — сказав Синєгбов.

Коли роботи з укріплення Балаклії та Ізюму почали та на якому вони етапі, Синєгубов не уточнив.

Росіяни окупували Балаклію на початку березня 2022 року. 8-го вересня 2022 року під час першого етапу Слобожанської наступальної операції українські війська повернули місто під контроль України.