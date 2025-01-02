Міноборони презентувало FPV-дрони на оптоволокні

Головне управління оборонних інновацій Міністерства оборони України провело тестування FPV-дронів, які керуються через волоконно-оптичний кабель. Презентація стала частиною програми впровадження інновацій для розвитку “армії майбутнього”, повідомляє пресслужба відомства.

Під час заходу українські виробники представили понад десять моделей дронів, здатних виконувати завдання з корисним навантаженням до 3 кг. Демонстраційні польоти відбулися за участі операторів безпілотників — військовослужбовців ЗСУ, які зможуть застосовувати ці технології в бойових умовах.

За інформацією Міністерства оборони, ці нові дрони завершують процес кодифікації й незабаром почнуть постачатися до війська.

Випробування українських FPV-дронів на оптоволокні / Фото: Міноборони

Зазначимо, що пілоти 414-го окремого полку ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” вже використовують FPV дрони які керуються за допомогою оптоволокна.

Як повідомляли у полку, цей дрон є оригінальною розробкою інженерної служби Кліма-Team 414 ОПУБАС “Птахів Мадяра”.