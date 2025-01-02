Суспільство

Україну накриє мокрий сніг із дощем
2 Січня 2025 15:02
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Засніжений прокатний велосипед у Києві / Фото: zaiarnyi_pasha/ instagram

3 січня в Україні розпочнеться похолодання, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. Температура знизиться до +1+5°C у більшості областей, а в південних регіонах поки триматиметься +6+12°C. На сході очікується від +1+8°C із поступовим похолоданням.

Атмосферний фронт принесе дощ із переходом у мокрий сніг у західних, північних, центральних регіонах та на Харківщині.

У Луганській, Донецькій областях і на півдні буде сухо. Вітер — північно-західний, поривчастий.

У Києві прогнозують +0+2°C, дощ із мокрим снігом і сильний вітер.

“На дорогах стане відчутно складніше, слизько, будьте уважнішими!” — попередила Діденко.

Згідно з прогнозом, нічні морози до -2-7°C триватимуть до 6 січня, після чого, з 7 по 11 січня, в Україну повернеться потепління.


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