Політика

Який вигляд може мати зовнішня політика Камали Гарріс, – Politico
22 Липня 2024 13:55
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Камала Гарріс
Президент України Володимир Зеленський і віце-президент Камала Гарріс / Фото: Офіс Президента

У разі обрання президентом США, Камала Гарріс обійме посаду із зовнішньополітичним послужним списком, який сформувався завдяки її перебуванню як сенаторки під час президентства Дональда Трампа та як другої людини одного з найдосвідченіших з міжнародних питань президентів в історії Америки.

У більшості галузей Гарріс, найімовірніше, продовжить реалізацію зовнішньополітичних завдань Джо Байдена, пише Politico.

Адміністрація Гарріс, імовірно, надасть рішучу підтримку Україні та продовжить ініціативи щодо поглиблення альянсів в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні перед обличчям геополітичного наступу Китаю. І, найімовірніше, США, як і раніше, надаватимуть активну підтримку Ізраїлю та іншим союзникам на Близькому Сході.

Будучи сенатором, Гарріс висловлювала менш яструбині настрої, ніж Байден, щодо військової присутності США на Близькому Сході. Деякі з її жорстких позицій, зокрема щодо Саудівської Аравії, Індії та Туреччини, можуть також ускладнити взаємодію із союзниками на Близькому Сході та в Азії.

До того як стати сенатором, Гарріс більшу частину кар’єри пропрацювала в правоохоронних органах. За словами колишнього співробітника Пентагону і НАТО Джима Таунсенда, вона прийшла на посаду віцепрезидента з відносно невеликим досвідом у сфері зовнішньої політики, що ставить її в залежність від радників, які здебільшого є традиціоналістами.

Як і Байден, Гарріс рішуче підтримувала Україну, і, як очікується, здебільшого продовжить таку політику. У червні Гарріс представляла США на конференції у Швейцарії, де в неї відбулася шоста зустріч із Володимиром Зеленським. В інтерв’ю NBC News Гарріс заявила, що Україна може продовжувати розраховувати на підтримку Вашингтона.

Вона також була запеклим критиком Володимира Путіна, звинувачуючи його в смерті Олексія Навального. Вона критикувала напади Росії й обіцяла притягнути владу в Москві до відповідальності.


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