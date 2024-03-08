Який мобілізаційний резерв має Україна (дослідження)

Мобілізаційний резерв України становить приблизно 4,8 мільйона чоловіків. Решта або вже служать (1,3 мільйона), або не підлягають мобілізації (4,3 мільйона).

Про це йдеться в дослідженні аналітичного видання Texty.org.ua.

Серед тих, хто не підлягає мобілізації, — люди з інвалідністю, чоловіки віком 18-26 років, утікачі від війни, ті, хто перебувають в окупації, заброньовані, студенти, доглядальники, багатодітні батьки, науковці, викладачі та вчителі.

Інфографіка Texty

Водночас Україна має ще потенційний резерв — це чоловіки віком 18-26 років. Станом на початок 2024 року він становить 707 тисяч людей (без урахування тих, хто не підпадає під мобілізацію).

Також аналітики порахували жінок, які потенційно можуть служити й не виховують дітей. Вони можуть поповнити мобілізаційний резерв України на три мільйони.

У розрахунках аналітики опиралися на демографічний прогноз Інституту демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України на 2023 рік, який був змодельований у 2020 році. Фахівці обрали ці дані, тому що прогноз виключає населення окупованих територій, а демографічна оцінка на короткий термін дуже чітка.

З усіх варіантів прогнозу обрали сценарій низької народжуваності, низького міграційного приросту та низької очікуваної тривалості життя. Такий вибір зумовлений попередньою пандемією та очікуваннями нового російського вторгнення.