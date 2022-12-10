Яку мету переслідує Путін постійно закликаючи Україну до переговорів, – пояснили в ISW

Президент Росії Володимир Путін продовжує обговорювати переговори з Україною як засіб відокремлення України від її західних прихильників, зображуючи Київ як небажання йти на компроміс або навіть брати участь у серйозних переговорах.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Під час прес-конференції на саміті Євразійського економічного союзу в Бішкеку, Киргизстан, 9 грудня Путін пояснив свої заяви від 7 грудня, в яких він припустив, що Росія готується до «тривалої» війни, і заявив, що він мав на увазі, що процес врегулювання затягнеться.

Путін підкреслив, що процес врегулювання буде складним і потребуватиме часу, і що всі учасники повинні будуть погодитися з реаліями на місцях в Україні (під чим він, імовірно, має на увазі визнання контролю Росії над будь-якими територіями, які вона анексувала), але що в кінці дня, Росія відкрита до переговорів.

Путін також розкритикував заяви колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель про те, що Мінські угоди 2014 року були спробою «виграти час для України», і звинуватив Меркель і Захід у поширенні недовіри до переговорів про майбутнє врегулювання.

Путін зауважив, що, виходячи з такого розуміння Мінських домовленостей, можливо, Росії слід було почати військові дії раніше. Незважаючи на постійне використання риторики суперництва щодо процесу врегулювання, Путін продовжував стверджувати, що Росія залишається відкритою для можливості переговорів.

Путін постійно використовує заклики до переговорного процесу, щоб ізолювати Україну від підтримки партнерів, представляючи Україну як відмову від поступок, і, ймовірно, прагне використати будь-яке припинення вогню та вікно для переговорів, щоб дати російським військам час для відновлення та відновлення операцій, таким чином позбавляючи Україну ініціативи.

Однак угода про припинення вогню, яка досягнеться достатньо швидко, щоб дозволити російським військам відпочити та переозброїтися цієї зими, вкрай малоймовірна.

Путін може надто оптимістично дивитися на перспективи більш негайного припинення бойових дій, але це також малоймовірно, враховуючи його риторику, а також заяви українських лідерів і Заходу, про які він добре знає. Більш імовірно, що Путін розпалює дискусії про припинення вогню насамперед як частину інформаційної операції, спрямованої на посилення розколу між Україною та її прихильниками, зображуючи Київ який небажає розмовляти. Ймовірно, Путін вдруге встановить умови для фактичних переговорів десь у 2023 році.