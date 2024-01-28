Політика

Якщо Україна паде, ми вимагатимемо Закарпаття – лідер угорської партії

28 Січня 2024 09:26
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Угорщина

“Якщо Україна паде, ми претендуватимемо на Закарпаття”. Угорський ультраправий політик Ласло Тороцкаї заявив про претензії на український регіон.

“Якщо внаслідок війни державність України припиниться, то Mi Hazank (“Наша Батьківщина”), як єдина партія в Угорщині, претендуватиме на Закарпаття”, – цитують Тороцкаї місцеві ЗМІ.

Закарпаття він згадав, виступаючи в Будапешті на з’їзді партії Mi Hazank. Також Тороцкаї висловився за зміцнення зв’язків із незахідними країнами і звинуватив ЄС у спробі “колонізувати” Угорщину.

Тороцкої також заявив, що тиск “міжнародних фінансистів” призвів до війни в Україні, а саме до війни, яка “зруйнує Європу і відправить економіку континенту на дно”. За його словами, “Україну купив BlackRock”, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у своєму розпорядженні понад 10 трильйонів доларів.

Ласло Тороцкой заявив, що його партія виступає за припинення конфлікту в Україні: негайне припинення вогню, мир і врегулювання шляхом переговорів.


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