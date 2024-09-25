Політика

Якщо будуть атаки на українські АЕС, ми повинні будемо втрутитися, – Дуда
25 Вересня 2024 21:46
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війна, дуда, зеленський
Президент Польщі Анджей Дуда / Фото: PAP

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував слова свого українського колеги Володимира Зеленського щодо того, що Росія планує атаки на українські АЕС.

Президент Польщі заявив про необхідність враховувати небезпеку нападу Росії на атомні електростанції в Україні, а в разі нападу – втрутитися, передає PAP.

“Є ризик атак на інші електростанції – Рівненську чи Хмельницьку – і ми повинні це враховувати. Якщо будуть атаки, ми повинні будемо негайно втрутитися і викликати експертів”, – зазначив Дуда.

Президент Володимир Зеленський сказав під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН заявив, що Росія розробляє план атаки на українські атомні електростанції.

“Схоже, Путін планує нові атаки на наші АЕС та пов’язану з ними інфраструктуру, щоб від’єднати їх від загальної енергосистеми. До речі, за допомогою супутників інших країн. Росія отримує інформацію та детальні зображення наших атомних електростанцій“, – розповів Зеленський.


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