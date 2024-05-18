“Якого біса ви не поїхали раніше?”: евакуація мешканців Вовчанську стає вкрай небезпечною

Евакуація останніх мешканців Вовчанська, міста, що знаходиться в центрі нещодавнього наступу російських військ у Харківській області, стає все більш небезпечною з кожним днем, пише The Guardian.

У той час як у північній частині міста тривають запеклі вуличні бої між російськими та українськими військами, група місцевої поліції та волонтерів щодня виїжджає туди, щоб евакуювати останніх наляканих мешканців з місця, де колись мешкало 18 000 людей.

“Ми не знаємо, скільки людей залишилося, але сподіваємося, що не більше 200”, – сказав Олексій Харківський, голова міліції Вовчанська, розповідаючи в п’ятницю вранці в селі за кілька кілометрів на південь від міста.

За його словами, дорога до Вовчанська в цей момент перебувала під артилерійським обстрілом, і не виключено, що його останню місію доведеться скасувати. Напередодні в результаті російського удару по евакуаційному пункту було поранено шість осіб, у тому числі двох медиків і голову адміністрації Вовчанська.

Зрештою, у п’ятницю евакуація продовжилася, і, хоча машина Харківського потрапила під обстріл, йому вдалося вибратися разом з літньою парою на борту. Одягнений у військову форму і з пістолетом, заправленим у бронежилет, Харківський навряд чи міг підготуватися до цих рятувальних місій, які вимагають уникати безпілотників і артилерійського вогню, адже мав лише багаторічний досвід роботи патрульним поліцейським. “Ми ледве вибралися звідти”, – сказав він у своїй зворушливій історії в Instagram, знятій пізніше того ж дня.

Люди, які вийшли з Вовчанська та навколишніх сіл у п’ятницю, були переважно тими, хто планував пересидіти до кінця у своїх домівках, але врешті-решт передумав, коли інтенсивність бойових дій стала занадто великою, щоб витримати цей тиждень. Більшість з них були літніми, немічними і глибоко психологічно травмованими. Вони зареєстрували свої особи в поліції і чекали на мікроавтобус, який мав відвезти їх до хабу для переміщених осіб у Харкові.

“Якого біса ви не поїхали раніше? Ми вже кілька днів говоримо вам, щоб ви їхали”, – вигукнув один з поліцейських роздратованим голосом на Ольгу та Миколу, літню пару, яка не дожила до 50-ї річниці свого весілля, що стояла біля евакуаційного пункту з кількома поліетиленовими пакетами з речами та відром яєць, можливо, останніми, які знесли їхні курки.

“Ми не думали, що все може бути так погано”, – сказала Ольга, притискаючи до себе великого сірого кота, загорнутого в ковдру, з якої він намагався вивільнитися. “Ми не хотіли їхати. Це наш дім. Ми не знаємо, куди йти”. Вона сказала, що спочатку вони зупиняться в притулку в Харкові, а потім сподіваються залишитися у родичів, хоча вона не впевнена, що там буде місце.

Разом з ними стояла Наталя, 55-річна операторка поштового відділення у Вільчі, що на південь від Вовчанська, де до війни проживало 1 800 мешканців. “Наше село – це село чорнобильських переселенців, його побудували для нас у 1980-х роках після катастрофи, тоді воно теж називалося Вільча. Багато хто з нас переїхав разом. А тепер усіх розкидало по всьому світу”, – розповіла вона. Вона також не знала, куди їй їхати; її найближчі родичі живуть у Польщі, і в них не буде місця для неї та її двох собак.

Цей регіон вже провів сім місяців під російською окупацією на початку війни, і якщо Вовчанськ перейде до Росії, це буде перший випадок, коли Москва поверне собі місто, вже відвойоване Україною. В останні місяці російські війська перехопили ініціативу в конфлікті, оскільки Київ відчуває гостру нестачу резервів і озброєння, частково спричинену багатомісячними суперечками в Конгресі, які затримують величезний пакет військової допомоги США.

Швидкість, з якою відносно невеликий контингент російських військ просунувся на кілька миль вглиб української території і вийшов на околиці Вовчанська, стурбувала багатьох в Україні, які запитують, чому оборона не була сильнішою, і чи може друге місто країни, Харків, знову опинитися під загрозою. Росія намагалася захопити місто на початку війни, але отримала відсіч, але протягом останніх тижнів обстрілювала Харків ракетами та авіаударами.

Щоб відвернути загрозу, цього тижня в районі між Харковом і російським кордоном спостерігався сплеск військової активності: техніка риє землю для будівництва нових окопів і укріплень. Дорогами курсують військові машини та джипи з солдатами. У місті майже постійно звучать сирени повітряної тривоги.

Президент Володимир Путін, виступаючи під час візиту до Китаю в п’ятницю, заявив, що Росія не планує захоплювати Харків, хоча і додав зловісне “поки що” до цього речення. За словами Путіна, метою Росії в нинішній операції є створення “буферної зони” для захисту прикордонних районів, включаючи місто Бєлгород, від нападів з боку України.

В інтерв’ю в Києві один з помічників президента Володимира Зеленського погодився, що Росія не буде просуватися на Харків, заявивши, що Москва має лише 15 000 військових, виділених для наступу. Натомість, за словами Михайла Подоляка, ідея полягала в тому, щоб “розширити лінію фронту”, змусивши Україну передислокувати свої резерви і скористатися затримкою з наданням пакету допомоги від США. Буде “ще два-три тижні, коли вони матимуть тотальну перевагу в ресурсах, а потім це почне вирівнюватися”, – сказав він.

Інша причина міні-наступу, за словами Подоляка, була психологічною: показати, що Росія може воювати стільки, скільки потрібно, і що немає сенсу намагатися чинити опір. “Це послання не для нас, це послання для еліт країн, які нас підтримують”, – сказав він.

Візуальні наслідки цього нового наступу стали до болю знайомими після більш ніж двох років війни Росії проти України: міські пейзажі, обстріляні важким озброєнням, вирячені очі переселенців, які мали небагато, а тепер втратили все, і рішучість багатьох солдатів і цивільних, які відмовляються дозволити російській армії безперешкодно просуватися країною.

Незважаючи на це, останній тиждень застав багатьох мешканців Вовчанська зненацька, частково через те, що на початкових етапах війни бойові дії проходили повз місто. Вперше росіяни увійшли до Вовчанська без жодного опору під час свого безуспішного прориву до Харкова. Коли вони відступили через сім місяців, це було поспішно і без великих перестрілок.

“Ми пішли до церкви на службу, яку проводили росіяни, і коли ми вийшли з церкви через дві години, росіяни вже пішли, а над церквою майорів український прапор, – розповідає Людмила Сороколітова, 39-річна Людмила, яка навчається на фельдшера. “Ніхто не очікував, що можуть бути такі бої”.

Сороколітова та її чоловік провели шість днів, переховуючись у підвалі, аж до середи, коли їм вдалося прорватися крізь обстріл до будинку її батьків, що знаходився за кілометр від них. Вони змогли виїхати на евакуаційній машині; за її словами, обидва їхні будинки зруйновані і не підлягають відновленню.

Зараз сім’я живе в кімнаті в гуртожитку харківської школи-інтернату, сплячи на маленьких односпальних ліжках. Людмила розглядає можливість оренди квартири в Харкові, але її мати, Наталя, яка прожила у Вовчанську 50 років і десятиліттями працювала там вчителькою музики, каже, що вона сповнена рішучості повернутися додому якомога швидше.

“Ми всі хочемо додому, – тихо сказала Людмила. “Я просто більш реалістично ставлюся до того, що нам немає до чого повертатися”.