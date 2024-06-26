Будь-який вантажний автомобіль, як то бортова вантажівка, бензовоз або сміттєвоз, – це важлива ланка бізнесу, що працює та хоче отримувати прибуток. Сам по собі автомобіль вантажний як транспортно-колісний засіб – це лише частина автопарку підприємства, яка за своїм функціоналом лише здатна на пересування «із пункту А в пункт Б», а ось саме кузовна надбудова і визначатиме певний тип спеціалізованої спецтехніки і можливі області її застосування.

Які вантажні авто купити вирішують представники різних галузей?

Отже, яка вантажна спецтехніка затребувана серед найбільш відомих галузей української економіки:

Якщо мова йде про енергетичну галузь, там затребувані автовишки (автогідропідйомники на вантажних шасі для підняття на висоту бригади фахівців), бригадні автомобілі (фургони з пасажирським та вантажним відділеннями на базі вантажної автотехніки).

У комунальників користуються попитом сміттєвози, дорожні комунальні машини, мулососи, асенізатори тощо.

Перевізники палива, нафти купують автопаливозаправники та нафтовози відповідно.

Перевізники збіжжя користуються самоскидами-зерновозами із заднім та бічним розвантаженням.

Будівельники транспортних магістралей та будинків купують такі спеціальні вантажні авто, як автобетонозмішувачі, автобетононасоси, ті ж самі автопаливозаправники для мобільної дозаправки техніки, автокрани, самоскиди із заднім розвантаженням, бортові платформи з кранами-маніпуляторами.

Перевізники товарів роблять ставку на сідлові тягачі з місткими напівпричепами, великі бортові вантажні авто. Купити будь-яку вантажну автотехніку із спеціалізованими кузовними надбудовами – це нормальна практика для сучасних бізнесменів в усьому світі.

В Україні також державні та приватні підприємства, які націлені на розвиток своєї діяльності та отримання чималого ефекту та прибутку від своєї праці, чудово розуміють, що чим більш сучасною та функціональною буде вантажна спецтехніка, тим кращі будуть успіхі в бізнесі. Як приклад, новий сучасний сміттєвоз збиратиме більше відходів і значно покращить зовнішній вигляд міських дворів та вулиць, а потужний автокран з великою вантажопідйомністю зможе підняти на висоту багатотонні вантажі.

Замовити нові вантажні авто із спеціальними кузовними надбудовами в Україні зараз нескладно, майже усі професійні та авторитетні продавці вантажної автотехніки наразі можуть запропонувати повний комплекс послуг «під ключ» – від продажу вантажного шасі аж до встановлення на нього таких видів надбудов та підйомних механізмів, як бортові платформи, самоскиди, цистерни, сміттєзбиральні бункери, автовишки, автокрани, крани-маніпулятори тощо.