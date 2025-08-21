Які банки дають кредит військовослужбовцям

В умовах війни фінансова підтримка для тих, хто захищає країну, є обов’язком держави та суспільства. Українські банки не залишилися осторонь і запровадили низку програм для військових — як власних, так і в партнерстві з державою. Серед таких пропозицій є пільгові іпотечні, споживчі та бізнес-кредити. Захисники можуть розраховувати на знижені процентні ставки, відтермінування платежів, кредитні канікули та ін. Розгляньмо детальніше, які банки пропонують позики військовослужбовцям у 2025 році та на яких умовах.

Банківські програми для військових у 2025

ПриватБанк

Надає ветеранам та членам їхніх сімей спеціальні умови для бізнес-кредитів: знижені ставки, відсутність комісії за видачу та безоплатне розрахунково-касове обслуговування протягом 1 року.

Ощадбанк

Пропонує ветеранам і їхнім сім’ям пільгові кредити в рамках програми “Бізнес 4.5.0” — до 5 млн грн на власну справу або франшизу. Військові отримують пільгове обслуговування рахунку та консультації персонального менеджера.

Укргазбанк

Пропонує спеціальні умови в рамках програми “Патріот”:

Овердрафти до 50 000 грн: пільгова ставка — 0,0001 % річних та кредитні канікули на 3 місяці.

Для вже оформлених іпотек та автокредитів — відтермінування сплати тіла кредиту та відсотків.

Кредобанк

З 2014 року військові-клієнти Кредобанку користуються позиками без нарахування відсотків, пені та штрафів (крім житлових та автокредитів, укладених після 19 серпня 2022 року).

Які банки беруть участь у держпрограмі “єОселя”

Державна програма “єОселя” дозволяє захисникам стати власниками житла, отримавши іпотечний кредит під 3% або 7%. До проєкту приєдналася низка українських банків, серед яких: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Globus Bank, Sky Bank, Сенс Банк, Кредит Дніпро, ТАСКОМБАНК, БІЗБАНК.

Згідно з аналітичним дослідженням “25 провідних банків України”, майже кожен другий кредит у межах програми “єОселя” (49,4 %) оформлюється військовими та представниками силових структур. Водночас, як повідомив Ощадбанк у коментарі виданню The Page, ця категорія позичальників становить 57 % усіх клієнтів програми, і більшість з них отримують кредит за пільговою ставкою 3 % річних.

Кредитування військовослужбовців в МФО

Багато мікрофінансових організацій (МФО) в Україні продовжують надавати позики військовослужбовцям, включно з тими, хто отримав відмову у банку. Водночас частина кредиторів неохоче працюють з військовими через підвищені ризики невиплати кредитів. Тому захисникам варто подавати заявки у кілька фінансових установ, щоб збільшити шанси на позитивне рішення.

Основні переваги МФО:

Швидкість оформлення — заявка розглядається за кілька хвилин.

заявка розглядається за кілька хвилин. Мінімум документів — потрібні лише паспорт та ІПН.

потрібні лише паспорт та ІПН. Онлайн-оформлення — без необхідності відвідувати офіс.

