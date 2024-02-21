Як зробити прання більш екологічним?

Зменшити вплив вашої білизни на навколишнє середовище, безперечно, можливо! Ось кілька екологічних порад, які допоможуть зробити прання більш екологічним.

Зменште кількість прань

Надмірне чищення не дуже дружнє до одягу. Це спричиняє вицвітання кольору, усадку, деформацію та призводить до того, що дев’ять із десяти зразків одягу потрапляє на звалище задовго до того, як це повинно бути.

Одягніть одяг кілька разів — це найбільший вплив, який ви можете зробити! Вибирайте провітрювання одягу замість прання після невеликого носіння. Дослідження Levi-Strauss&Co. показали, що прання джинсів після кожного десятого одягання замість кожного другого «зменшує споживання енергії, вплив зміни клімату та споживання води на 80 %».

Точково очистіть невеликі плями замість прання всього одягу.

Використовуйте холодну воду

До 90 % енергії, яка використовується під час прання, йде на підігрів води. Використовуйте холодну воду для більшості завантажень, незалежно від тканини (за винятком сильно забруднених речей).

Холодна вода ефективна для чищення більшості одягу та допомагає зберегти колір.

Періть повне завантаження

Запуск наполовину заповненої пральної машини споживає більше енергії та води.

Запуск пральної машини при повному завантаженні — це простий та ефективний спосіб економити ресурси, час та гроші. Це також ваш внесок у збереження довкілля. Вибирайте правильний режим прання та використовуйте екорежим, якщо він є.

Використовуйте якісні та екологічно чисті мийні засоби

Засоби, які ви використовуєте для чищення свого одягу, є ще одним фактором, який слід враховувати. Все більше компаній пропонують варіанти екологічно чистих пральних порошків, які біологічно розкладаються та часто виготовляються без хімічних речовин на основі нафти.

Тільки якісні порошки, рідкі засоби, гелеві капсули для прання допоможуть позбавитися від забруднень дбайливо та доглядатимуть речі, подовжуючи термін їхнього використання.

За можливості сушіть одяг на повітрі

Уникайте сушильних машин, які є енергомісткими. Сушіння на повітрі безплатне та дбайливе для одягу.

Якщо ж ви сушите в сушильній машині, то відокремте товсті громіздкі речі, які довго сохнуть, від легких.

Дозуйте якомога точніше

Передозування засобу не робить білизну чистішою, навіть навпаки: одяг погано прополіскується, надлишки осідають на одязі. При попаданні на шкіру деякі речовини можуть викликати подразнення та алергію. Уважно прочитайте рекомендації виробника і при кожному пранні намагайтеся зменшувати вказану дозу, щоб переконатися, що результат залишається добрим.

Інші екологічно чисті практики

Використовуйте кульки для сушіння, щоб скоротити час висихання та зменшити статику.

Регулярно очищайте ворсовловлювач у пральній машинці для ефективного висихання.

Підтримуйте бренди одягу, які використовують екологічні методи виробництва.

Дотримуючись цих порад, ви можете значно зменшити вплив прання на навколишнє середовище. Пам’ятайте, кожна маленька зміна має значення!