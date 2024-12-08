Як змінилися ціни на квартири в Україні: де подорожчали, а де подешевшали

Ринок нерухомості в Україні зазнав змін: у деяких містах ціни на квартири зросли, тоді як в інших – суттєво впали. Найбільше подорожчання за останні пів року зафіксовано у Рівному – ціни на житло зросли на 10%, до середніх 45 000 доларів. Натомість найбільше здешевлення відбулося в Сумах, де ціна впала на 15% і наразі становить близько 20 000 доларів. Про це повідомляє Obozrevatel.
Де подешевшали квартири
Однокімнатні квартири знизилися в ціні:
- Запоріжжя – на 13%;
- Харків і Дніпро – на 9%.
Де квартири подорожчали
Зростання цін зафіксовано в таких містах:
- Львів – на 5%;
- Черкаси – на 6%.
Де ціни не змінилися
Вартість однокімнатних квартир залишилася стабільною у Києві, Луцьку, Чернівцях, Хмельницькому, Кропивницькому, Миколаєві та Вінниці.
Середні ціни на однокімнатне житло в Україні
На вторинному ринку вартість однокімнатних квартир варіюється від 16 000 до 65 000 доларів.
- Найдешевше житло:
- Херсон – 16 000 доларів;
- Запоріжжя – 17 000 доларів;
- Харків і Суми – 20 000 доларів;
- Миколаїв – 21 000 доларів.
- Найдорожче житло:
- Львів – у середньому 65 000 доларів;
- Київ – 60 000 доларів;
- Ужгород – 54 000 доларів.
Таким чином, ситуація на ринку нерухомості залишається нестабільною, залежно від регіону: у деяких містах спостерігається активне зростання цін, тоді як в інших власники квартир змушені знижувати вартість.