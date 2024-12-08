Економіка

Як змінилися ціни на квартири в Україні: де подорожчали, а де подешевшали
8 Грудня 2024 12:15
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нерухомість
Ілюстративне фото / Фото @Q_Capybara

Ринок нерухомості в Україні зазнав змін: у деяких містах ціни на квартири зросли, тоді як в інших – суттєво впали. Найбільше подорожчання за останні пів року зафіксовано у Рівному – ціни на житло зросли на 10%, до середніх 45 000 доларів. Натомість найбільше здешевлення відбулося в Сумах, де ціна впала на 15% і наразі становить близько 20 000 доларів. Про це повідомляє Obozrevatel.

Де подешевшали квартири

Однокімнатні квартири знизилися в ціні:

  • Запоріжжя – на 13%;
  • Харків і Дніпро – на 9%.

Де квартири подорожчали

Зростання цін зафіксовано в таких містах:

  • Львів – на 5%;
  • Черкаси – на 6%.

Де ціни не змінилися

Вартість однокімнатних квартир залишилася стабільною у Києві, Луцьку, Чернівцях, Хмельницькому, Кропивницькому, Миколаєві та Вінниці.

Середні ціни на однокімнатне житло в Україні

На вторинному ринку вартість однокімнатних квартир варіюється від 16 000 до 65 000 доларів.

  • Найдешевше житло:
  • Херсон – 16 000 доларів;
  • Запоріжжя – 17 000 доларів;
  • Харків і Суми – 20 000 доларів;
  • Миколаїв – 21 000 доларів.
  • Найдорожче житло:
  • Львів – у середньому 65 000 доларів;
  • Київ – 60 000 доларів;
  • Ужгород – 54 000 доларів.

Таким чином, ситуація на ринку нерухомості залишається нестабільною, залежно від регіону: у деяких містах спостерігається активне зростання цін, тоді як в інших власники квартир змушені знижувати вартість.


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