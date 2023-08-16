Як вибрати взуття для футболу?

Під час вибору футбольних бутс необхідно враховувати особливості їхньої конструкції та матеріалів. У цій статті, ми й пропонуємо вам детально розібратися, як правильно вибрати взуття для футболу.

Футбол — найпопулярніший вид спорту у світі.

Для занять цим видом спорту важливо вибрати якісне взуття, незалежно від того, чи є ви професійним футболістом, чи граєте кілька разів на тиждень.

Вибрати відповідну модель футбольного взуття можна відвідавши сайт інтернет-магазину R-Gol, доступний за цим посиланням https://www.r-gol.com/uk.

Під час вибору футбольних бутс необхідно враховувати особливості їхньої конструкції та матеріалів. Існують правила підбору взуття, яких необхідно дотримуватися. У цій статті, ми й пропонуємо вам детально розібратися, як правильно вибрати взуття для футболу.

Визначити тип поверхні для гри у футбол

Перш ніж починати вибір і купляти футбольне взуття, варто насамперед знати, на якій поверхні ви збираєтеся грати у футбол. Від цього вже й відштовхуватися далі.

Так, наприклад, зрозумівши, на якій поверхні ви гратимете у футбол, можна починати вибір моделі.

Щоб було простіше вибрати модель футбольних бутс, виробники взуття додали до назви спеціальне маркування, за яким можна визначити, для якої поверхні підійде та чи інша модель бутс.

Як правило, футбольне взуття призначене для гри на таких поверхнях як:

натуральний газон

штучний газон (зі штучною травою)

бетонне покриття

футзальна поверхня

Часто футзальна поверхня користується особливою популярністю, оскільки грати у футзалі можна в будь-яку пору року. Тому існує такий величезний вибір моделей футзалок.

Знайти відповідну модель для себе можна за цим посиланням https://www.r-gol.com/uk/futzalki.

Далі, ми перерахуємо і розповімо докладно про кожен з видів наявних маркувань.

IC (Indoor) – для прогумованої або будь-якої іншої рівної поверхні, підошва може мати дрібні шипи для поліпшення зчеплення;

FS (Futsal) – для гри в закритих спортивних залах, підошву виготовляють із м’якого світлого матеріалу з додаванням композиційних полімерів для забезпечення гарної амортизації;

MSR (Multi Stud Rubber) або просто Rubber – «сороконіжки» з безліччю гумових шипів, підійдуть для гри на покриттях із синтетичних матеріалів;

TURF – схожі на попередні бутси, у них можна грати практично на будь-якій поверхні, навіть на снігу;

Бутси HG (Hard Ground) підходять для жорстких штучних і натуральних полів;

Бутси VHG (Very Hard Ground) відрізняються від HG шипами у формі плавників;

Бутси FG (Firm Ground) найпоширеніші й призначені для гри на натуральному або синтетичному щільному трав’яному полі. Їхня підошва має 12-13 постійних шипів із поліуретану або термополіуретану конічної, або плавникової форми;

Бутси SG (Soft Ground) підходять для гри на професійному м’якому трав’яному полі. Їхня підошва має 6-8 змінних шипів із металевими наконечниками, довжина яких може змінюватися залежно від погодних умов.

Ті чи інші моделі можна з легкістю знайти й придбати на сайті R-Gol, доступному за цим посиланням https://www.r-gol.com/uk/futbolyne-vzuttya.

Як вибрати якісну модель футбольних бутс?

Вибір бутс — важливий і витратний у часі процес, але вибравши відповідну модель, ви почуватиметеся комфортно під час гри.

Для того, щоб спростити вибір взуття для футболу, зверніть увагу на такі пункти: