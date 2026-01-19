Як вибрати домашню зарядну станцію для електромобіля: просте пояснення без технічної плутанини

Власна точка живлення автомобіля – це свобода від черг та економія коштів. Проте велика кількість технічних термінів часто збиває з пантелику. Як вибрати ідеальну зарядну станцію, що зробить експлуатацію електрокара максимально простою та безпечною, читайте далі.
Потужність та швидкість зарядки
Головний параметр, який визначає, наскільки швидко автомобіль буде заряджатися, – це потужність станції. Доступним варіантом для домашнього використання є рішення на 3,6 кВт. Повний заряд автомобіля середнього класу займає приблизно 14-18 годин. Більш збалансованим рішенням вважається потужність 7,4 кВт. Вона дозволяє зарядити електромобіль приблизно за 8-10 годин, що зручно для користувачів з двозонним лічильником. Для тих, хто має трифазне підключення, доступні станції потужністю від 11 до 22 кВт, які забезпечують зарядку за 3-6 годин.
Типи роз’ємів
Важливою частиною вибору домашньої станції є правильний підбір роз’єму для зарядки, зокрема:
- Type 1 – використовується для автомобілів виробництва США та Японії;
- Type 2 – загальноєвропейський стандарт, який підходить для більшості офіційних машин в Україні;
- GB/T – розроблений відповідно до китайського стандарту для заряджання електромобілів.
Український виробник TiSO Energy пропонує рішення, що підтримують усі ці стандарти. Переглянути варіанти зарядних станцій для електрокарів можна тут: https://tiso.energy/domashni-stantsii
Критерії вибору домашньої станції
Вибираючи ефективну та безпечну станцію зарядки електромобілів, необхідно врахувати такі правила:
- Зарядна станція повинна мати захист від перенапруги та перегріву, а також вбудований ПЗВ та модуль контролю витоку струму. Це вбереже мережу від коротких замикань та займання, а також захистить людину від ураження струмом.
- Для сучасної зарядної станції важлива наявність інтуїтивного інтерфейсу для легкості використання.
- Навіть найкраще обладнання потребує фахового підключення. Правильне встановлення гарантує, що система працюватиме стабільно роками.
Де купити зарядну станцію для електрокара
Щоб отримати повну впевненість у надійності та довговічності обладнання, варто звертатися до перевірених професіоналів. Компанія TiSO Energy пропонує високоякісні зарядні станції для авто, спроєктовані з урахуванням особливостей українських електромереж та міжнародних стандартів безпеки. Такий підхід гарантує стабільну роботу техніки навіть під час коливань напруги.
Домашня станція від перевіреного виробника – це гарантія вашої безпеки, значна економія часу та впевненість у кожній майбутній поїздці. Отримати консультацію та купити зарядну станцію для електромобіля можна на офіційному сайті компанії https://tiso.energy/