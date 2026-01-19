Як вибрати домашню зарядну станцію для електромобіля: просте пояснення без технічної плутанини

Власна точка живлення автомобіля – це свобода від черг та економія коштів. Проте велика кількість технічних термінів часто збиває з пантелику. Як вибрати ідеальну зарядну станцію, що зробить експлуатацію електрокара максимально простою та безпечною, читайте далі.

Потужність та швидкість зарядки

Головний параметр, який визначає, наскільки швидко автомобіль буде заряджатися, – це потужність станції. Доступним варіантом для домашнього використання є рішення на 3,6 кВт. Повний заряд автомобіля середнього класу займає приблизно 14-18 годин. Більш збалансованим рішенням вважається потужність 7,4 кВт. Вона дозволяє зарядити електромобіль приблизно за 8-10 годин, що зручно для користувачів з двозонним лічильником. Для тих, хто має трифазне підключення, доступні станції потужністю від 11 до 22 кВт, які забезпечують зарядку за 3-6 годин.

Типи роз’ємів

Важливою частиною вибору домашньої станції є правильний підбір роз’єму для зарядки, зокрема:

Type 1 – використовується для автомобілів виробництва США та Японії;

Type 2 – загальноєвропейський стандарт, який підходить для більшості офіційних машин в Україні;

GB/T – розроблений відповідно до китайського стандарту для заряджання електромобілів.

Український виробник TiSO Energy пропонує рішення, що підтримують усі ці стандарти. Переглянути варіанти зарядних станцій для електрокарів можна тут: https://tiso.energy/domashni-stantsii

Критерії вибору домашньої станції

Вибираючи ефективну та безпечну станцію зарядки електромобілів, необхідно врахувати такі правила:

Зарядна станція повинна мати захист від перенапруги та перегріву, а також вбудований ПЗВ та модуль контролю витоку струму. Це вбереже мережу від коротких замикань та займання, а також захистить людину від ураження струмом. Для сучасної зарядної станції важлива наявність інтуїтивного інтерфейсу для легкості використання. Навіть найкраще обладнання потребує фахового підключення. Правильне встановлення гарантує, що система працюватиме стабільно роками.

Де купити зарядну станцію для електрокара

Щоб отримати повну впевненість у надійності та довговічності обладнання, варто звертатися до перевірених професіоналів. Компанія TiSO Energy пропонує високоякісні зарядні станції для авто, спроєктовані з урахуванням особливостей українських електромереж та міжнародних стандартів безпеки. Такий підхід гарантує стабільну роботу техніки навіть під час коливань напруги.

Домашня станція від перевіреного виробника – це гарантія вашої безпеки, значна економія часу та впевненість у кожній майбутній поїздці. Отримати консультацію та купити зарядну станцію для електромобіля можна на офіційному сайті компанії https://tiso.energy/