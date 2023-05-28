Суспільство

Як уникнути шахрайства під час онлайн-покупок: поради експертів

28 Травня 2023 14:38
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шахраї

В Україні зростає рівень шахрайства при онлайн-покупках під час війни. Зловмисники намагаються обдурити всіх, навіть військових та волонтерів.

Про це розповіли у Міністерстві юстиції.

Шахраї пропонують автівки, що мають попит серед військових. Для цього створюють фейкові облікові записи в соціальних мережах, наприклад в інстаграмі, де публікують оголошення щодо продажу автомобілів. Потенційних покупців переконують здійснити передоплату, щоб «притримати» автівку, оскільки її хоче придбати інший покупець. Так шахраї отримують кошти, а потім зникають.

Також шахраї можуть розміщувати подібні оголошення на різних інформаційних майданчиках та пропонувати постачання автівок з-за кордону. Під приводом розмитнення виманюють передоплату від покупців, а потім зникають та блокують клієнтів.

Трапляються випадки, коли шахраї створюють телеграм-канали, де «продають» різноманітну військову амуніцію, за отримання товару просять повну передплату.

Щоб уникнути платіжного шахрайства під час купівлі товарів в Інтернеті, необхідно бути дуже уважним та перевіряти продавців.

  • У разі сумнівів не слід ризикувати та здійснювати покупку, щоб не втратити кошти. Краще скористатися послугами надійного продавця або розглянути альтернативні варіанти покупки. Важливо пам’ятати, що безпека платежів в Інтернеті залежить від нашої уважності та обережності.
  • Надавайте перевагу післяплаті, замовляйте товари з попереднім унесенням оплати лише в перевірених та відомих Інтернет-магазинах.
  • Остерігайтеся онлайн-магазинів, які заманюють купити товари за заниженими цінами.
  • Не вводьте реквізити платіжних карток на незнайомих та підозрілих веб-сайтах.
  • Обирайте лише перевірені ресурси для онлайн-покупок.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, заповніть форму зворотного зв’язку на сайті кіберполіції: https://ticket.cyberpolice.gov.ua/.


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