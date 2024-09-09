Як українці ставляться до заборони Telegram (опитування)

Більшість українців (54%) вважають, що месенджер Telegram не варто забороняти в Україні, проте соцмережу варто контролювати, запровадивши деякі обмеження.

Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології.

За повну заборону Telegram виступають 9%. Ще 26% опитаних стверджують, що цей застосунок не варто ні забороняти, ні контролювати.

Водночас дослідники запитали людей, чи підтримали б вони заборону Telegram, якщо власники соцмережі відмовилися б блокувати канали, які використовують російські військові для зв’язку, для продажу наркотиків чи поширення російської пропаганди.

На це питання респонденти відповіли більш схвально — 70% українців у такому разі підтримали б заборону застосунку.

“Результати опитування свідчать, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони телеграму, ані стійкого опору такій забороні. Українці займають доволі виважену й конструктивну позицію, що варто не доходити до заборон, але при цьому дійсно визнають важливість і необхідність блокувати небезпечні телеграм-канали”, – прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він також зазначив, що представникам влади варто розуміти, що в разі потреби заборони телеграму “задля безпеки України та українців громадськість має отримати справді об’єктивні й переконливі докази ворожої діяльності та відмови власників від співпраці”.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки “Омнібус”, до якого додав запитання щодо сприйняття українцями загроз безпеці від соціальних мереж і ставлення до заборони телеграму. Опитано 1015 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Метод – телефонні інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI), вік респондентів – 18 років і старше, громадяни України, які на момент опитування проживали на території, підконтрольній уряду України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.