Як українці розпоряджаються коштами на третьому році війни?

Українська спеціалізована компанія Gradus Research, що займається дослідженням та аналізом ринку, а також проводить різноманітні соціальні опитування, звершила один зі своїх великих проєктів, який був присвячений споживчим трендам українців.

Необхідність заощаджувати

За результатами дослідження Делойт, яке було опубліковано у кінці 2023 року, споживацька активність українців поступово відновлювалася протягом року, проте значна частка бюджету все одно витрачалася на харчові продукти. Також зросла популярність покупок онлайн: проте залишилось статті витрат, на яких українці звикли економити. Наприклад, вивчення аудиторії азартних розваг говорить про те, що українці не готові в такий спосіб витрачати понад 500 грн на місяць, а дехто навіть обирає грати на Elslots ua у безкоштовні версії азартних ігор.

У 2024 році Gradus Research відмічає збереження тенденції щодо обмеження себе у розвагах. Так, за результатами опитування більшості українців не притаманні необдумані витрати – 73% обирають заздалегідь планувати покупки, тоді як ще у кінці 2022 року цей показник досягав 76%. Також 65% опитаних вимушені економити, обираючи дешевшого виробника або бренд, проте це меншою мірою стосується найпопулярніших статей витрат – продуктів та медикаментів.

Значення бренду посилюється

Також результати дослідження вкотре підтвердили свідомість більшості українських покупців – на третьому році війни важливість бренду під час покупки стала ще більшою. Наприклад, якщо за підсумками 2022 року на це звертали увагу близько 52%, то станом на березень 2024 вже 62%.

Відзначається також і збільшення уваги до українського виробника. Очевидно, тенденція, що намітилася у 2022 році, поступово набирала обертів, тож якщо тоді прихильність до українських брендів вимірювалася 69%, то сьогодні додала ще 5%. Важливим показником у цьому ключі є саме бажання підтримати розвиток українського бізнесу, а не заощадження. Нікуди не поділося та ігнорування тих виробників, як не залишили російський ринок.

Загалом українському споживачу у 2024 році притаманні декілька характерних рис:

Раціоналізація та планування;

Вимушена економія;

Зростання прихильності до вітчизняних брендів.

Разом з тим основні тенденції, що сформувалися минулого року, збереглися – українці так само не поспішають витрачати кошти не на речі першої потреби, але в той самий час продовжують заощаджувати на одязі та товарах домашнього вжитку. Згідно з аналізом Делойт, це 77% та 73% відповідно.