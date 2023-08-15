Мабуть, немає людини, яка б не знала про цю соціальну мережу. Ми ділимося моментами свого життя, слідкуємо за цікавими новинами відомих особистостей, друзів, колег. Але якщо ви коли-небудь запитували себе: “Що я саме дивився тут тиждень тому?”, то ця стаття для вас.

Що таке історія переглядів?

Спочатку, давайте з’ясуємо, що маємо на увазі під “історією переглядів”. Коли ви переглядаєте дописи в Інстаграмі, всі ці дії зберігаються. Інстаграм дає можливість переглянути цю історію. Не плутайте з історіями, які зникають через 24 години!

Крок за кроком: як це зробити

Відкрийте свій профіль

Після того, як ви відкриєте Інстаграм, натисніть на свій аватар, щоб перейти до свого профілю.

Доступ до налаштувань

В правому верхньому куті екрана буде три горизонтальні лінії – це меню. Натисніть на нього, потім виберіть “Налаштування”.

Історія дій

Далі, виберіть пункт “Безпека”, а потім — “Історія дій”. Тут ви побачите список всіх ваших дій на платформі.

Перегляд історії

Тепер можна переглядати всі дописи, які ви вже дивилися!

Чому це корисно?

Згадати минуле : Можливо, ви бачили чудовий рецепт або вражаючий пейзаж, який хочете знайти знову.

Самоконтроль : Це також спосіб перевірити, скільки часу ви витрачаєте в Інстаграмі.

Безпека: Якщо ви побачите в своїй історії щось незнайоме, можливо, ваш аккаунт був зламаний. Змініть пароль негайно!

Як переглядати чужу історію в Інстаграмі?

Чужі історії в Інстаграмі – це короткочасний контент, який з’являється лише на 24 години, але завжди приваблює нашу увагу. Якщо ви хочете подивитися історії інших користувачів, ось кілька простих кроків.

Відкрийте додаток Інстаграм на своєму смартфоні. На головній сторінці ви побачите круглі іконки профілів зверху. Це – історії користувачів, яких ви підписали. Торкніться іконки профілю користувача, чиї історії ви хочете переглянути. Це автоматично запустить їх історію.

Пам’ятайте про конфіденційність

Цікаво, але коли ви переглядаєте чужу історію, користувач може побачити, що ви її переглядали. Так, вони отримують список переглядачів своєї історії. Тому завжди будьте ввічливими та обережними!

Чи можна “підглядати” анонімно?

Існують додатки та онлайн-сервіси, які обіцяють допомогти переглядати історії анонімно. Однак будьте обережні, бо такі сервіси можуть порушувати правила конфіденційності та умови використання Інстаграму.

Підсумок

Знаючи, як переглядати свою історію в Інстаграмі, ви отримуєте ще один інструмент для контролю своєї активності в соцмережі. Перегляд чужих історій в Інстаграмі – це чудовий спосіб дізнатися більше про те, що відбувається в житті ваших друзів або ідолів. Але завжди пам’ятайте про повагу до приватності інших!