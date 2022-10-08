Як підготуватися до найскладнішої зими за останні 30 років

Зима наближається, а разом з нею — новий опалювальний сезон. Внаслідок бойових дій на території України вже пошкоджено 358 об’єктів енергетичної інфраструктури. І не відомо, чи не буде зруйновано ще більше критичних для опалення об’єктів. Майбутня холодна пора року стане випробуванням для всього українського суспільства. Влада повідомляє, що ця зима стане найбільшим складною за весь час незалежності України.

Попри труднощі, опалювальний сезон має початись вчасно, пише 24 канал.

Опалення почнуть вмикати, коли середньодобова температура 3 дні поспіль становитиме менше ніж +8. Закінчиться сезон навесні, коли середньодобова температура за три дні перевищить це значення.

За прогнозами синоптиків, жовтень буде відносно теплим. Тому, ймовірно, опалення в будинках українців включать з листопада. Однак під час опалювального сезону температура в квартирах буде дещо нижчою. Вона повинна бути на рівні +18, а в наріжних кімнатах +20. Нижня гранична норма температури в помешканнях складатиме +16.

На деокупованих восени територіях Харківської, Луганської та Херсонської областей, як і в тимчасово непідконтрольних районах України, опалювального сезону не буде взагалі через численні пошкодження критичної інфраструктури – через це навіть довелося оголосити евакуацію зі звільнених земель.

Як підготуватись до опалювального сезону

Не має гарантій, що опалювальний сезон буде стабільний, без перебоїв і холодних батарей. Тому українцям варто самостійно підготувати свої оселі до наближення холодів. Що може допомогти:

У Міністерстві розвитку громад і територій радять українцям подбати про проведення побутової термомодернізації.

Крім того, слід обрати одну кімнату для обігріву на випадок надзвичайної ситуації.

Варто підготувати батареї опалення до експлуатації, тобто відсунути від них меблі, забрати штори, що затримують тепло.

придбати альтернативне джерело тепла (каміни, кондиціонер).

Енергозберігаючі заходи краще провести як у кожній окремій квартирі, так і знизити втрати тепла цілого багатоквартирного будинку.

Експерти радять відрегулювати пластикові вікна, поставити тепловідбивні екрани. Можна перевірити, щоб на сходових клітинах теж не було дірок, які пропускатимуть тепло.

Мати запас сірників, свічок, запальничок на випадок, якщо / коли відключать світло.

Створити запас теплих речей, щоб швидко міняти пошкоджений або брудний одяг, або утеплятися додатково при необхідності.

Якщо дозволяють то прибайте портативну газова плитку з балонами (від 1000 грн + 100 грн за кожен балончик). Одного балону вистачає на два приготування їжі. Не зайвий буде і біокамін, який працює на етанолі. Його вартість починається від 10 тисяч гривень, це рішення, яке дозволить ефективно створити ту саму «кімнату тепла».