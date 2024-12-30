Як обрати кращий корм для кошенят: поради від ветеринарів

Харчування відіграє ключову роль у розвитку кошеняти. Якісний раціон забезпечує його організм поживними речовинами, зміцнює імунну систему та підтримує енергійність малюка. Ветеринари рекомендують звертати увагу на особливості віку, породи та стану здоров’я кошеняти, щоб забезпечити йому збалансоване харчування.

Види кормів для кошенят

Корм для кошенят поділяється на:

Сухий – зручний у зберіганні та порціонуванні, допомагає підтримувати здоров’я зубів, зменшуючи наліт, і забезпечує кошенят необхідними вітамінами та мінералами для росту. Підходить для активних улюбленців та вводиться в раціон з 4-6 тижнів життя. Вологий – має м’яку текстуру легко пережовується, підтримує водний баланс і приваблює кошенят вираженим смаком. Ідеально підходить для переходу від материнського молока та кошенят із проблемами нирок чи травлення.

Обидва типи мають свої особливості та користь для організму. Найкраще поєднувати обидва типи корму для різноманітного раціону.

Чому важливо правильно обирати корм?

У перші місяці життя кошенята активно ростуть, тому їхній організм потребує спеціальних поживних речовин:

білків – основа для росту м’язів;

жирів – джерело енергії;

вітамінів та мінералів – для формування кісток і зубів.

Неправильно підібраний корм може призвести до нестачі важливих елементів і, як наслідок, до проблем зі здоров’ям.

Поради ветеринарів

Щоб обрати найкращий корм для вашого кошеняти, важливо керуватися не лише власними спостереженнями, а й порадами досвідчених ветеринарів.

1. Вибирайте корм за віковою категорією

На упаковці завжди вказується, для якого віку призначений корм. Маленьким кошенятам необхідний корм із позначкою “для кошенят” або “kitten”.

2. Звертайте увагу на склад

Хороший корм для кошенят містить:

високий вміст тваринного білка – курка, індичка, яловичина або риба;

корисні жири – джерело Омега-3 та Омега-6 для здоров’я шерсті;

вітаміни та мінерали – кальцій, фосфор, вітамін D для зміцнення кісток.

Уникайте кормів із великою кількістю зернових, штучних барвників та консервантів.

3. Враховуйте особливості здоров’я кошеняти

Якщо у вашого улюбленця є алергія або проблеми з травленням, слід обирати гіпоалергенні або корми для чутливого шлунка.

4. Уникайте кормів сумнівної якості

Дешеві корми часто містять м’ясні відходи, які не забезпечують потреби організму. Обирайте продукцію перевірених виробників, що мають гарні відгуки ветеринарів.

5. Правильно вводьте новий корм

Його слід додавати поступово протягом 7–10 днів, щоб уникнути стресу для травної системи кошеняти:

1–2 день: 25% нового корму + 75% старого;

3–4 день: 50% нового + 50% старого;

5–6 день: 75% нового + 25% старого;

7–10 день: 100% нового корму.

Правильний корм – це основа здоров’я та гармонійного розвитку кошеняти. Прислухайтеся до порад ветеринарів, уважно читайте склад на упаковці та обирай продукцію високої якості. Якщо ви сумніваєтесь у виборі, обов’язково проконсультуйтеся з фахівцем.