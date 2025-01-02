Окупанти зосередилися на трьох напрямках фронту та атакували понад 80 разів

Розпочалась 1044 доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 49 авіаційних ударів, використавши сім ракет та скинувши 79 КАБів, застосував 1978 дронів-камікадзе. Крім цього, здійснив 4113 обстрілів, з них 204 – із РСЗВ.

Військові РФ завдали авіаударів в районах населених пунктів:

Охрімівка, Петрівка, Ковалі, Алісівка, Уди, Козача Лопань, Липці, Малі Проходи Харківської області;

Хрінівка Чернігівської області;

Дачне, Щербинівка, Олександропіль, Валентинівка, Водяне Друге, Ясенове, Олексіївка, Докучаєвськ, Костянтинопіль, Андріївка Донецької області;

Степногірськ, Приморське Запорізької області.

Куп’янський, Лиманський та Сіверський напрямки

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки, Зеленого Гаю, Торського, Тернів та у Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку ворог атакував позиції українських захисників у районі населеного пункту Серебрянка.

Краматорський й Торецький напрямки

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив сім атак неподалік Торецька, Диліївки та в напрямку Щербинівки.

Покровський, Курахівський та Времівський напрямки

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоєлизаветівки, Променя, Зеленого, Новооленівки, Шевченка, Даченського та Нововасилівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак позицій ЗСУ поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового.

На Времівському напрямку противник здійснив 19 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара.

Оріхівський, Придніпровський напрямки та Курщина

Попри активне застосування ворогом бомбардувальної авіації на Оріхівському напрямку українські війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку російські загарбники, без успіху, двічі штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі острова Забич.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 5 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та 24 авіаційних удари, із застосуванням семи ракет та 32 керованих бомб, а також здійснив 356 артилерійських обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському та Гуляйпільському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів, веде розвідку.