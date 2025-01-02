Суспільство

У Києві другу добу розбирають завали на місці удару “шахеда”
2 Січня 2025 10:04
дснс, київ
Ліквідація наслідків обстрілу Києва / Фото: начальник КМВА Тимур Ткаченко

Рятувальники продовжують працювати на місці російського обстрілу у Печерському районі Києва. Внаслідок атаки напередодні тут загинули двоє людей, ще четверо зазнали поранень.

Про це повідомили в ДСНС України.

Надзвичайники ліквідували пожежі. Наразі триває розбір завалів.

До робіт залучені 75 рятувальників та 19 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, внаслідок атаки російських дронів у Печерському районі столиці частково зруйновані поверхи з четвертого по шостий у житловій шестиповерхівці, два поверхи будинку охопила пожежа.

Рятувальники на місці удару дрона в Києві / Фото: ДСНС України
Ліквідація атаки дронів у Києві / Фото: ДСНС України

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У Києві другу добу розбирають завали на місці удару “шахеда”
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