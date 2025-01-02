Кримінал

У Києві судитимуть працівників медзакладу, які оформлювали ухилянтам фіктивні діагнози
2 Січня 2025 13:28
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корупція, ухилянти
Працівників медзакладу Києва підозрюють в торгівлі меддовідками / Фото: Київська міська прокуратура

На лаві підсудних опиниться сім членів злочинного угрупування, які у Києві оформлювали “білий квиток” для військовозобов’язаних для безперешкодного виїзду за кордон. Серед обвинувачених четверо працівників медзакладу та троє їхніх спільників.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.  

Серед учасників корупційної оборудки – директор столичного медзакладу, завідувач відділення, лікар-хірург та медсестра, а також троє поплічників.

Чоловікам, які підлягають мобілізації, оформлювали медичні документи з фіктивними діагнозами, на підставі яких ухилянтів визнавали непридатними до військової служби. Медичні документи коштували від 5 до 8 тисяч доларів.

Обвинуваченим загрожує до дев’яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Затримання підозрюваних у торгівлі фіктивними довідками / Фото: Київська міська прокуратура

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