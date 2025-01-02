Суспільство

Унікальна операція в Чорному морі: кількість знищених вертольотів РФ збільшилася
2 Січня 2025 13:01
втрати ворога, гур
Російські Мі-8 / Скриншот із відео Міноборони РФ

31 грудня 2024 року бійці спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 уразили кілька повітряних цілей у Чорному морі. За допомогою ударного морського дрона Magura V5, оснащеного ракетним озброєнням, українські військові збили два ворожі вертольоти та ще один пошкодили.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Зазначається, що вперше у світі бійці ГУР знищили повітряну ціль за допомогою морського дрона Magura V5. Сьогодні стало відомо, що ракетні “Маґури” під час операції у Чорному морі знищили два гелікоптери рф

“Згідно з уточненими даними, внаслідок успішної операції ГУР МО України у Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму 31 грудня 2024 року спецпризначенці підрозділу Group 13 за допомогою оснащених ракетами морських дронів Magura V5 знищили два російські гелікоптери Мі-8”, – повідомили в ГУР.

За попередньою інформацією, екіпажі вказаних ворожих бортів також ліквідовані.

Ще один російський вертоліт зазнав вогневого ураження та підбитим зміг приземлитись.


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