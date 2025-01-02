Масова стрілянина біля нічного клубу в Нью-Йорку: поранено щонайменше десятеро людей

Біля нічного клубу в Нью-Йорку відбулася стрілянина, під час якої постраждало щонайменше десятеро людей. Відомо про кількох нападників, їх розшукують.

Про це пишуть видання Amny та The New York Post.

Постріли біля клубу Amazura пролунали 1 січня близько 23:20 за місцевим часом (6:00 2 січня за Києвом). Щонайменше десятеро людей зазнали поранень, постраждалих госпіталізували. За даними правоохоронців, стан поранених стабільний, загрози для життя немає.

Відомо, що у клубі проходила закрита вечірка у пам’ять про члена місцевої банди, якого вбили кілька місяців тому. Біля входу у клуб зібрався натовп, коли двоє або троє невідомих відкрили вогонь.

Також повідомляється про двох підозрюваних у скоєнні нападу, яких розшукує поліція.