Втрати Росії за добу: знешкоджено 1370 окупантів, танки та артсистеми

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки окупантів, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 солдатів.
Також українські військові знешкодили:
- 4 танки;
- 13 бойових броньованих машин;
- 20 артилерійських систем;
- 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 54 автомобілі;
- 3 одиниці спеціальної техніки.