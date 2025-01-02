Втрати Росії за добу: знешкоджено 1370 окупантів, танки та артсистеми

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки окупантів, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 солдатів.

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