Суспільство

Втрати Росії за добу: знешкоджено 1370 окупантів, танки та артсистеми
2 Січня 2025 09:39
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втрати ворога, генштаб
Українські військові обстрілюють позиції окупантів / Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки окупантів, а також два засоби протиповітряної оборони російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

  • 4 танки;
  • 13 бойових броньованих машин;
  • 20 артилерійських систем;
  • 69 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 54 автомобілі;
  • 3 одиниці спеціальної техніки.

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