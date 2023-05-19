Як користуватися Apple Pay в Україні

Apple Pay – це дуже популярний в Україні платіжний сервіс. Це фактично цифровий гаманець, який дозволяє використовувати свій iPhone або Apple Watch як інструмент для оплати. Нижче розбираємося, які ж переваги має сервіс, а також як додати карту в Apple Pay та почати платити своїм пристроєм iOS.

У чому полягають переваги Apple Pay

Цей сервіс від американської корпорації не просто так має великий попит серед українців. Адже всі його користувачі можуть розраховувати на декілька чудових переваг, а саме:

Зручність – використання такого сервісу дозволяє розрахуватися за допомогою власного смартфона, який практично завжди знаходиться під рукою.

Швидкість – транзакція відбувається за лічені секунди.

Розповсюдженість – ви можете оплатити товари та послуги цим способом всюди, де є безконтактний платіжний термінал.

Безпека – дані картки користувача не зберігаються на пристрої та не передаються третім особам під час оплати, оскільки вони шифруються токеном – унікальним 16-значним кодом.

Універсальність – в систему Apple Pay можна додати картку Mastercard практично від будь-якого українського банку

Як додати картку в Apple Pay

Процес додавання банківської картки в цифровий гаманець дуже простий. Однак процедура відрізняється залежно від того, яким саме пристроєм ви хочете розраховуватись – мобільним телефоном чи смартгодинником.

Для iPhone додавання картки відбувається наступним чином:

Потрібно запустити спеціальну програму на смартфоні – Wallet. Натиснути на плюсик, що знаходиться у верхній частині екрана. Для додавання іншої картки потрібно натиснути на відповідну кнопку. Проскануйте картку за допомогою камери смартфона.

Додавання картки в Apple Watch відбувається трохи інакше:

Для початку запустіть додаток для керування смартгодинником на вашому iPhone. Перейдіть в розділ, який називається Wallet & ApplePay. Натисніть відповідну клавішу, щоб додати нову картку. Відскануйте картку або ж введіть код безпеки, якщо вона вже інтегрована в iTunes.

Як розрахуватися з Apple Pay в торговій точці

Після того, як були введені дані картки, ви можете використовувати свій цифровий пристрій у торгових точках. Процедура дуже проста. Потрібно лише піднести телефон чи смартгодинник до безконтактного термінала. Після цього необхідно підтвердити транзакцію способом, який ви вибрали в налаштуваннях безпеки – за допомогою біометричних технологій Face ID або Touch ID.