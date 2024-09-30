Як коливання курсу Bitcoin та Ethereum впливає на фінансове становище світу?

Популярність таких криптовалют, як Bitcoin та Ethereum, постійно зростає. Провідна криптовалютна біржа Binance дає змогу не лише дізнатися актуальний курс ефіріума та біткоїна, але й займатися інвестуванням та трейдингом криптовалюти в безпечних та прозорих умовах.

Криптовалюти — це відносно новий актив. Але вже зрозуміло, що вони мають неабиякий вплив на світову економіку, монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем.

Від чого залежить коливання курсу Bitcoin та Ethereum?

Криптовалютний ринок нічим не відрізняється від інших фінансових ринків, коли йдеться про попит та пропозицію. Якщо буде зростати популярність Bitcoin та Ethereum, то ціна підвищуватиметься, й навпаки. Також на монети здійснюють вплив такі фактори, як:

активність трейдерів;

новини та події;

спекуляції.

Значні коливання цін можуть відбуватися внаслідок дій крупних трейдерів та інституційних інвесторів. Новини й події також мають свій вплив: коли інвестори дізнаються про атаки на криптовалютні біржі або гаманці, то рівень довіри падає, знижується й рівень цін. Позитивно впливають на курс новини із приводу прийняття цифрових активів великими компаніями. Коливання спостерігаються й у тому випадку, коли великі гравці навмисно підвищують або знижують вартість задля отримання прибутку.

Як коливання курсу Bitcoin та Ethereum впливає на економіку?

Зараз можна побачити зростання кореляції між курсами Bitcoin, Ethereum та вартістю традиційних активів на кшталт золота та акцій. Тому зрозуміло, що за наявності коливань на крипторинку чекають на зміни в інших сегментах фінансового ринку.

Багато хто розглядає найпопулярніші криптовалюти як альтернативу фіатним валютам, тому не дивно, що вони впливають на динаміку інфляції. Bitcoin має обмежену кількість монет в обігу, тож він більш стійкий до інфляції, на відміну від долара і євро.

Bitcoin та Ethereum дозволяють інвесторам ще краще диверсифікувати інвестиційний портфель, а також отримувати високу дохідність. Децентралізовані програми Ethereum відкривають можливості для інвестування в різноманітні проєкти. Завдяки криптобіржам (наприклад, Binance) процес криптоінвестування значно спростився. Але не варто забувати про високу волатильність крипторинку та значний ризик втрати вкладених коштів.

Технологія блокчейн, на якій базуються ці криптовалюти, стимулює розвиток нових фінансових технологій. Децентралізовані фінанси вже мають неабиякий вплив на традиційні банківські системи. Очікується, що в майбутньому DeFi зможуть замінити сучасні послуги банків через наявність безлічі переваг. Вони пропонують більш прозорі та доступні децентралізовані пропозиції.

Також блокчейн використовується і в інших галузях на кшталт охорони здоров’я, логістики та державного сектора. Тож не дивно, що зміна курсу криптовалют матиме певний вплив. Що більшими будуть коливання, то сильніше це впливатиме на ситуацію. Також принциповими будуть і довгострокові тренди.

Вплив коливання курсу Bitcoin та Ethereum на світову економіку — це комплексний складний процес, який залежить від великої кількості чинників.