“Я сподіваюся, що нас почули”. Умеров передав американцям список цілей у Росії

Міністр оборони України Рустем Умеров повідомив CNN, що адміністрація Байдена все ще розглядає його прохання про зняття обмежень на використання Україною зброї великої дальності для нанесення ударів вглиб території Росії, і підтвердив, що представив список цілей під час зустрічей з високопосадовцями у Вашингтоні в п’ятницю.

«Ми пояснили, які можливості нам потрібні для захисту громадян від російського терору, який росіяни нам чинять, тож я сподіваюся, що нас почули», – сказав Умеров в інтерв’ю CNN.

Незважаючи на неодноразові прохання президента України Володимира Зеленського, наразі не очікується, що США послаблять обмеження на використання Україною армійських тактичних ракетних комплексів великої дальності (ATACMS).￼

«Ви чули, як ми говорили, що українці можуть використовувати безпекову допомогу США для захисту від транскордонних атак, іншими словами, контрвогню. Але що стосується дальніх ударів, глибоких ударів по Росії, наша політика не змінилася», – заявив у вівторок прес-секретар Пентагону генерал-майор Пат Райдер.

За словами американського чиновника, Україна має лише обмежену кількість наданих США ракет великої дальності, і США дали зрозуміти, що Києву не варто очікувати наступних значних поставок ATACMS через їхню обмежену кількість на американських складах і тривалий час виробництва цієї зброї.

Виступаючи перед зустріччю міністра оборони США Ллойда Остіна з Умеровим, американський урядовець заявив, що багато важливих цілей України в Росії знаходяться за межами досяжності ATACMS. Російські військові відвели свої високовартісні військові активи далеко від лінії фронту, в тому числі літаки, що запускають планерні бомби, які завдають шкоди українським об’єктам.

Але Умеров заперечив такі оцінки, заявивши, що Україна представила США список цілей, по яких вони будуть використовувати ATACMS. «Ми показуємо, що аеродроми, які вони використовують для ударів по наших містах, знаходяться в межах дальності глибоких ударів», – сказав Умеров в ефірі CNN.

Україна використовувала наявні поставки ATACMS для ураження цінних російських об’єктів в окупованому Криму, включаючи засоби ППО, склади боєприпасів і аеродроми.

Весь Кримський півострів знаходиться в зоні досяжності ATACMS, що робить його ідеальним місцем для використання ракет американського виробництва, сказав американський чиновник.

Умеров заявив, що Україна наполягає на знятті обмежень на ATACMS, щоб захистити українських цивільних та інфраструктуру. «Вони вбивають наших людей. Вони вбивають наших громадян. Тому ми хочемо їх стримати, ми хочемо їх зупинити, ми не хочемо дозволити їхній авіації наблизитися до наших кордонів, щоб бомбити міста», – сказав Умеров.

США залишаються зосередженими на критично необхідних засобах протиповітряної оборони, які адміністрація Байдена надавала майже в кожному пакеті військової допомоги. За словами американського чиновника, США також поставили Україну на перше місце в списку пріоритетів у сфері протиповітряної оборони, виділивши Києву 2 мільярди доларів на засоби протиповітряної оборони, які спочатку були призначені для інших країн.

Умеров також заперечив, що звільнення командувача ВПС України пов’язане із загибеллю одного з найкращих пілотів України під час катастрофи винищувача F-16 американського виробництва кількома днями раніше. «Я б, напевно, сказав, що це ротація, – сказав Умеров, – це два окремих питання… на даному етапі я б їх не пов’язував».

Зеленський не сказав, чи пов’язане його рішення звільнити Миколу Олещука з катастрофою F-16 у понеділок, але заявив, що командний рівень Повітряних сил потребує “посилення”. Умеров назвав загибель пілота “прикрою” і сказав, що Україна розслідує те, що сталося».

Ми аналізуємо те, що сталося, – сказав Умеров. «Ми також відкрили цей кейс нашим партнерам, щоб вони також аналізували це і розслідували разом з нами».

У той час як вся увага прикута до українського вторгнення в російську Курську область, Умеров сказав, що Україна більше зосереджена на “можливостях”, які дозволяє їм ця область, а не на утриманні російської території, щоб торгувати землею, яку Росія захопила в України.

“Ми зосереджені на тому, щоб збільшити наші можливості протистояти, дати відсіч росіянам з тимчасово окупованих територій”, – сказав Умеров.

Верховний головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив у п’ятницю, що за останні 24 години українські війська просунулися вглиб Курська на два кілометри. «За минулу добу наші війська просунулися до 2 кілометрів на деяких ділянках, взявши під контроль 5 квадратних кілометрів території», – сказав Сирський Зеленському та іншим офіційним особам на штабній нараді.

Але в той час, як Україна просувається далі до Курська, російські війська повільно завойовують позиції на сході України, наближаючись до Покровська, стратегічного міста, яке розташоване на ключовій дорозі між військовими центрами. Місто є основою оборони України в цьому регіоні, цінним призом для російських військових, але Кремль здобуває його надзвичайно дорогою ціною.

Американський чиновник заявив, що Росія зазнає 1000 втрат на день, просуваючись вперед на сході України, що є найвищим показником втрат за весь час конфлікту.