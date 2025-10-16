“Я росіянин, ми вас будемо вбивати до кінця”: у Швейцарії чоловік напав на україномовну родину

У Швейцарії російськомовний чоловік у поїзді накинувся з погрозами на родину, яка спілкувалася українською. Конфлікт завершився втручанням поліції.

Про це пише видання 20Minuten.

Інцидент стався 13 жовтня в потязі з громади Інтерлакен до міста Шпіц. За словами членів сімʼї, чоловіка спровокувало те, що вони говорили українською. Він погрожував їм смертю й питав у батька, чому той “не в окопі”.

Реклама

Реклама

“Коли він почув, що ми говоримо українською, почав нас ображати”, — розповів 20 Minuten батько сім’ї, який живе у Швейцарії, а його батьки родом із Білорусі. Тому він вільно володіє російською.

“Я вас усіх уб’ю — тебе і твою сім’ю”, — кілька разів сказав чоловік.

“Ми були шоковані, особливо наш однорічний малюк дуже злякався”, — додав батько. За його словами, російськомовний чоловік не виглядав явно п’яним, але перед ним стояло пиво.

Оскільки його дружина знімала подію на телефон, нападник вибив у неї пристрій із рук.

“Після цього я його відштовхнув, і він заспокоївся”, — розповів потерпілий. На станції Шпіц сім’я та кілька свідків викликали поліцію. Поліція Берна підтвердила інцидент, перевірка обставин триває.

Після того як відео інциденту поширилося у мережі, стало відомо, що агресивний чоловік є громадянином Латвії та має дозвіл на проживання у Швейцарії типу B.

Речник МЗС України Георгій Тихий вже прокоментував інцидент, назвавши його “жахливим”, та заявив, що Україна звернулася до швейцарських правоохоронних органів з проханням розслідувати цей випадок і притягнути винних до відповідальності.

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.