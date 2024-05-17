“Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони” – Зеленський про заборону використання американської зброї

Президент України заявив, що заборони на використання західної зброї для ударів по території Росії не має бути, адже мрва йде про захист України.

Про це Зеленський сказав під час зустрічі з журналістами, передає “Радіо Свобода”.

“Я не вважаю, що повинні бути якісь заборони, тому що це не про наступ української армії з використанням західної зброї на територію Росії. Це – захист. Це так само, як превентивні санкції, про які ми всім говорили перед повномасштабним вторгненням. Це те саме. Це попередження”, — зазначив президент.

Він також наголосив, що у прикордонні Росії також є “сіра зона”, де немає цивільних.

“У них там виселення людей тощо. У них також на прикордонні цивільних людей майже немає, з їх сторони. Зі зрозумілих причин”, — додав Зеленський.