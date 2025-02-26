Політика

Я не буду надавати гарантії безпеки Україні, нехай це робить Європа, – Трамп
26 Лютого 2025 20:17
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати не стануть пропонувати Україні значні гарантії безпеки. Про це він сказав, виступаючи 26 лютого на першому засіданні кабінету міністрів США.

Трамп зазначив, що Україна є сусідом європейських країн, тож саме вони мають відігравати ключову роль у її захисті.

Водночас він підтвердив зацікавленість США у співпраці з Києвом щодо видобутку рідкісноземельних металів, зазначивши, що їх в Україні “дуже багато”.

За його словами, присутність американських компаній у цій галузі сама по собі стане своєрідною гарантією безпеки, оскільки “ніхто не ризикне зачіпати наших людей, коли вони там”.

Окрім цього, Трамп повідомив, що Велика Британія та Франція “добровільно” готові направити миротворчі сили в Україну.

Також Трамп назвав Путіна “дуже розумним політичним діячем” та сказав, що йому доведеться піти на поступки для мирного врегулювання в Україні.


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