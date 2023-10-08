WSJ: Вражаючий військовий та розвідувальний провал

Після нападу Ізраїль запитує: як таке могло статися? Загинули сотні солдатів та мирних жителів, а бойовики безчинствують у селах, що підриває репутацію Ізраїлю як військової та розумної держави, пише The Wall Street Journal.

Тамір Ерез, мешканець околиць сектору Газа, запитав: «Де ж ізраїльські військові?».

Марк Монтгомері, контр-адмірал у відставці, заявив: «Я впевнений, що у нас не було жодних розвідданих», зазначивши, що навіть для США це сталося зненацька.

Атака показала вразливість Ізраїлю на декількох фронтах, включаючи сектор Газа та Західний берег річки Йордан, а також погрози Ірану.

Браян Катуліс з Інституту Близького Сходу зазначив: «Очевидно, що це була добре спланована операція, яка не виникла відразу, і дивно, що вона не була виявлена Ізраїлем або його безпековими партнерами».

Ситуація зруйнувала попередні оцінки Ізраїлю про те, що ХАМАС зосередив свої зусилля в іншому місці.

Меїр Ельран, дослідник, сказав: «Всі говорили про те, що ХАМАС поводиться тихо та стабільно. Вся ця структурна концепція розбилася вщент».

Ізраїльтяни були вражені тим, що сталося. Джонатан Шанцер із Фонду захисту демократії назвав цей напад разючим військовим та розвідувальним провалом. Він також припустив можливу причетність Ірану, заявивши: «Ми ніколи не бачили нічого такого, що вказувало б на здатність або навіть бажання цього угрупування завдати удару у серце Ізраїлю таким чином, як це сталося 7 жовтня».