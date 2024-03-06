WSJ: Україна воює з Росією в Судані

Улітку 2023 року президент України Володимир Зеленський відправив українських спецпризначенців у Судан на прохання тамтешнього військового лідера Абдель Фаттах аль-Бурхана допомогти в боротьбі з повстанцями.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на суданських та українських військових, які брали участь в операції, а також на відеозаписи з країни.

Як зазначає видання, Зеленський погодився на такий крок, адже Бурхан таємно постачав Україні зброю відразу після повномасштабного вторгнення Росії. Окрім того, суданських повстанців підтримувала ПВК Вагнер, яка видобувала золото в країні та використовувала його для фінансування російської агресії.

За словами кількох українських військових, які брали участь в операції, українські спецпризначенці висадилися в Судані та почали бої, щоб витіснити сили повстанців зі столиці Хартума.

WSJ називає відправку військ до Африки «новим сміливим кроком» і частиною стратегії зривання військових та економічних операцій Росії за кордоном. Також це збільшує вартість війни для Москви та надає Україні роль борця проти російських вторгнень, у яких, зокрема, Захід не захотів брати безпосередньої участі, пише видання.

«Неможливо подолати Росію, просто воюючи на маленькому клаптику землі, як-от лінія фронту в Україні. Якщо вони мають золоті копальні в Судані, ми повинні зробити їх нерентабельними», — сказав 40-річний український офіцер з позивним Прада, який очолював один з українських загонів у Судані.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов відмовився коментувати, чи відправлялись українські війська в Судан. Проте він наголосив, що Україна намагається завдати ударів по військових підрозділах РФ у різних куточках світу.

«Війна — справа ризикована. Ми знаходимося в повноцінній війні з Росією… У них є підрозділи в різних частинах світу, і ми іноді намагаємося завдати їм там удару», — сказав Буданов.

Речник Зеленського також не прокоментував відправку українських військових до Судану.

У матеріалі йдеться, що перша хвиля українських військ, майже 100 солдатів, переважно з підрозділу ГУР Тимур висадилася на чартерному літаку в Судані в середині серпня 2023 року.

Першим завданням українців, пише WSJ, було допомогти вивести Бурхана з Хартума, який був оточений групою повстанців, відомою як Сили швидкої підтримки. Але невдовзі після того, як українські військові прибули, Бурхан виїхав за межі столиці у місце базування українців. За словами суданських чиновників, охоронці незаконно вивезли Бурхана з Хартума.

Бурхан подякував українцям за їхні зусилля, а потім попрямував до міста Порт-Судан, у якому ще зберігав контроль. Через кілька тижнів він зустрівся із Зеленським в ірландському аеропорту Шеннон, йдеться в матеріалі.

«Ми обговорили наші спільні виклики безпеці, а саме діяльність незаконних збройних формувань, які фінансуються Росією», — написав Зеленський у Telegram під час зустрічі. Він також подякував Бурхану за «послідовну підтримку Суданом суверенітету та територіальної цілісності України».

Українські війська забезпечили охорону Бурхана, озброївшись автоматами АКМ і глушниками, а потім зосередились на спробі витіснити повстанців з Хартума, яких підтримував Вагнер.

30-річний офіцер ГУР з позивним Кінг, який очолював першу групу українців, які прибули до Судану, сказав, що ця війна значно відрізняється від війни в Україні.

Солдати з обох сторін іноді вистрілювали цілі магазини, не бачачи, куди стріляють. Значна частина суданської армії з початку бойових дій місяцями не отримувала зарплати. Бійці не носили розпізнавальних знаків, щоб показати, на чиєму вони боці, тому була постійна загроза дружнього вогню.

Кінг також зазначив, що жодна зі сторін не атакувала вночі. Хоча українці були готові до цього, маючи окулярами нічного бачення та дрони.

«Це була наша велика перевага — ми знали, як діяти вночі», — сказав Кінг.

Він також розповів, що суданські повстанці залишали свою базу близько 20:00, прямуючи в місто групами приблизно по 12 осіб, пересуваючись у фургонах. На відео, яке WSJ мало можливість переглянути, видно, як українці обстріляли житловий будинок. Він, за словами Кінга, був базою Cил швидкої підтримки. Коли прибуло підкріплення із СШП, українці скинули туди з безпілотників боєприпаси.

Кінг зазначив, що бійці СШП почали приховувати свої позиції.

Судан став полем битви в російсько-українській війні, тому що він багатий на збрю та золото.

Під час частих конфліктів у країні протягом кількох десятиліть зброя надходила прямо чи опосередковано зі США, Росії, Китаю та інших країн. У результаті на початку 2022 року, коли Росія вторглася в Україну, а Судана було багато зброї, яка могла знадобитися Україні.

«Свого часу ми вивезли з Судану багато зброї. За це платили різні країни. У них був широкий спектр зброї… Там можна знайти все, від китайської до американської», — заявив Буданов.

Видання також пише, що війська ПВК Вагнер прагнуть уникати боїв у Судані. За два з половиною місяці в країні українці не помітили жодного «вагнерівця», хоча вони відстежували телефонні сигнали між Хартумом і Санкт-Петербургом, сказав Кінг.

У листопаді, пише WSJ, команда Кінга вирушила додому, а український офіцер з позивним Прада прибув з новими військами з підрозділу Тимура. Його команда захопила в полон одного російського бойовика Вагнера і вбила ще двох. Прада сказав, що чоловіка затримали під час бою в Омдурмані, місті-побратимі Хартума на західному березі річки Ніл. Це сталось після того, як він заплутався, хто з бойовиків на якому боці, і залишився після відступу його сторони.

Разом із російським бойовиком Вагнера було захоплено також двох суданців. За словами Пради, його команда вбила ще десяток суданських бійців із нашивками Вагнера.

«Вагнер став схожим на франшизу в Судані. Воюють за допомогою місцевих жителів. Вони дають їм нашивки, платять їм зарплату і кажуть: „Тепер ти Вагнер“. Нашою метою ніколи не було переслідування окремих солдатів Вагнера. Метою було порушити російські інтереси в Судані», — сказав Прада.

Українські війська також почали навчати суданських солдатів деяким із тих тактик, які допомогли їм стримати більшу російську армію. Це використання безпілотників, зокрема, FPV та Bayraktar.

У матеріалі також ідеться, що українці наголосили на важливості відрізання СШП від постачань у Хартумі. Незабаром вони почали зосереджуватись на контролі за дорогами до міста. На відео, які переглянув WSJ, видно, як FPV-дрони неодноразово б’ють по пікапах із бойовиками, які прямують через міст у Хартум.

«Вони були в захваті від дронів FPV. Зрештою близько дюжини людей навчилися ними користуватися та вражати цілі з відеопідтвердженням», — розповідав Кінг про суданські війська.

28-річний солдат із підрозділу Тімур сказав, що він також працював із силами Судану, щоб мінувати шляхи постачання до Хартума. Під час однієї операції, за його словами, вони замінували вантажівку, яка зламалася посеред дороги.

«На наступний ранок, коли проїжджав ворожий пікап, повний піхоти та зброї, ми його підірвали», — сказав український військовий.

Прада та його команда повернулися в Україну на початку 2024 року без втрат, пише WSJ.

Видання також зазначає, що вплив України в Судані досі відчувається. Останніми тижнями сили Бурхана відновили контроль над значною частиною Омдурмана, що стало їхнім першим великим успіхом у конфлікті.

СШП зберігають контроль над частинами західного Хартума, а також частинами території на заході та півдні Судану.