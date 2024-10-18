WSJ: Україна кілька місяців тримає оборону в одному ключовому місті. Її позиції починають слабшати

Поглянувши на карту, капітан української піхоти відмітив смугу землі завширшки в чверть милі, яка стала одним із найнебезпечніших місць на лінії фронту.

“Це ахіллесова п’ята російської тактики”, – сказав Ростислав, вказуючи на випалену землю, що знаходиться між російськими військами та містом Часів Яр.

Протягом шести місяців рота Ростислава та інші підрозділи не давали російським військам просуватися в буферну зону, щоб досягти міста, через яке можна потрапити в іншу частину Донецької області, пише The Wall Street Journal.

Однак цього тижня окупаційні війська проривалися вперед, здійснивши наступ через канал – рів на схід від Часового Яру.

Російські війська, втрачаючи живу силу і бойовий дух, прогризають східну частину України, захоплюючи село за селом під час кампанії із завоювання всього регіону, вже оголошеного Кремлем своїм.

Тепер Ростислав і його люди повинні перешкодити російським військам зайняти позиції в буферній зоні, щоб запобігти повномасштабному наступу на Часів Яр.

На думку аналітиків, це місто, поряд із логістичним центром Покровськом, є ключовим у спробах Москви зайняти низку міст у Донецькій області. Їх буде набагато складніше захищати, якщо Часів Яр і Покровськ падуть. Аналітики вважають, що росіяни прагнуть захопити їх до того, як опаде листя, позбавивши війська життєво важливих укриттів, і до настання зимових дощів.

Росія атакувала Часів Яр за допомогою безпілотників, артилерії та авіабомб і направила туди війська, щоб закріпитися в місті. “Достатньо припуститися однієї помилки, і Часів Яр може впасти за лічені дні”, – каже Ростислав.

Україні необхідно показати, що вона може захистити такі міста, як Часів Яр, щоб переконати власний народ і західних партнерів у тому, що українські війська здатні утримувати стратегічно важливу територію і протистояти більш численній армії.

Наполегливій обороні українських військ допомагають деякі природні переваги. Місто займає найвищу точку на багато кілометрів навколо. Канал, що проходить з півночі на південь, до цього тижня служив для російських військ “колючим дротом”. Українські війська окопалися і тепер у жорстокому міському бою намагаються не допустити російських солдатів до міста.

Після окупації Бахмута росыяни через рік досягли каналу, що проходить через найсхідніший край Часового Яру. Там їхнє просування застопорилося, і після невдалого бронетанкового штурму влітку Росія змінила тактику.

Тепер російські війська використовують дрони для атак на в’їзди в Часів Яр, що ускладнює поповнення запасів і підкріплення, а також вивезення поранених, кажуть солдати.

Російські війська перебираються тросами, натягнутими через канал, а потім невеликими групами біжать у буферну зону, каже Ростислав. Ризик, на його думку, полягає в тому, що вони створять плацдарм у буферній зоні, який потім можуть посилити іншими військами і тим самим збільшити тиск на українські позиції.