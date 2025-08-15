WSJ: У США 120 тисячам українців загрожує депортація, якщо Трампа не продовжить дію захисту

Близько 120 тисяч українських біженців у США почнуть втрачати гуманітарний захист після закриття програми Uniting for Ukraine вже завтра, що може призвести до арештів і депортацій.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Близько 120 тисяч українців, які втекли від війни до США за останні два роки, почнуть поступово втрачати свій гуманітарний захист. Йдеться про учасників програми Uniting for Ukraine, створеної адміністрацією Джо Байдена як тимчасовий правовий механізм для переселення українців.

За умовами програми, українські біженці отримали дворічний поновлюваний статус — гуманітарний пароль — за наявності приватного американського спонсора. Програма була запроваджена для пришвидшення переселення, оскільки традиційна процедура отримання статусу біженця у США може тривати роками.

Однак усі учасники отримали тимчасовий статус, що робить їх вразливими після його завершення. У разі рішення уряду про арешт, влада вже має їхні домашні адреси.

Після вступу на посаду Дональд Трамп закрив програму та припинив продовжувати статус тим, у кого завершується дозвіл на роботу. Загалом за програмою Uniting for Ukraine до США прибули близько 250 тисяч українців.

Українці, які приїхали до 16 серпня 2023 року, залишаються під захистом іншої програми — тимчасового захищеного статусу. Натомість близько 120 тисяч, які прибули у цей день або пізніше, стануть в країні нелегалами після завершення дії гуманітарного пароля.