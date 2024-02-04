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WSJ: У Росії на тлі санкцій зросла кількість авіаційних інцидентів

4 Лютого 2024 20:16
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санкції, авіа
Літак авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив аварійну посадку на півдні Росії у 2023 році / Фото Reuters

У Росії у 2023 році зафіксовано зростання авіаційних інцидентів, пише The Wall Street Journal. Видання посилається на німецьку дослідницьку компанію Jacdec, що збирає інформацію про авіапригоди по всьому світу.

За цими даними, у РФ у 2023 році сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, розрахованими на перевезення щонайменше 19 пасажирів, а за 2022 рік було відомо про 36 подій.

За даними дослідницької компанії Cirium, у Росії на кожні 100 тисяч вильотів у 2023 році траплялося близько 10 інцидентів, а роком раніше – тільки п’ять.

Хоча серйозних збитків і катастроф у більшості випадків вдалося уникнути, опитані WSJ фахівці з безпеки попереджають, що постійні технічні проблеми створюють значний ризик для пасажирів і посилюють тиск на пілотів.

Значна частина авіаційних інцидентів у Росії, на думку експертів, найімовірніше пов’язана із санкціями, що забороняють іноземним компаніям обслуговувати літаки російських авіакомпаній і поставляти запчастини для них.

Як зазначає WSJ, до статистики увійшли й авіапригоди, не пов’язані з технічними несправностями, наприклад потрапляння птахів у двигун, а також аварія літака засновника угруповання ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Російська авіаційна влада, нагадує видання, регулярно заявляє, що санкції не позначаються на безпеці польотів у Росії. Однак співрозмовники вважають, що це не так.

“У них немає доступу до запчастин, вони мало що можуть зробити”, – сказав директор зі стратегії та політики безпеки правозахисної організації Flight Safety Foundation Генрі Гурджі, додавши, що хоча в Росії “роблять усе, що можуть”, щоб підтримувати робочий стан літаків, санкції “вже починають серйозно впливати”.

До початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну парк російських авіакомпаній налічував загалом 1031 літак, розрахований на перевезення від 19 пасажирів. Близько двох третин флоту становили літаки виробництва Boeing і Airbus, наводить WSJ дані дослідницької компанії Cirium.

“Росавіація” в середині грудня 2023 року оголосила, що на повітряному транспорті в РФ “відсутня тенденція до зростання кількості авіаційних інцидентів”. “Росавіація” тоді не пояснювала, що стало приводом для такої заяви, але російські незалежні ЗМІ та іноземні медіа неодноразово писали про зростання кількості пригод.


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