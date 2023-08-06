WSJ: У Джидді Україна не наполягала на “формулі Зеленського”

Під час переговорів щодо врегулювання війни в Україні, що відбулися 5-6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія), українська делегація не наполягала на «формулі миру» з 10 пунктів, яку український президент Володимир Зеленський минулого року запропонував на саміті G20. Про це з посиланням на кілька джерел пише газета The Wall Street Journal.

У свою чергу, інші країни, за словами джерел, не наполягали на тому, щоб Київ відмовився від свого мирного плану. На попередніх переговорах у липні у Копенгагені Україна вимагала виконання цієї умови, наголошує видання.

«Формула миру», основні принципи якої озвучував Зеленський, передбачає, зокрема, відновлення територіальної цілісності України, виведення всіх російських військ, створення трибуналу та компенсацію збитків.

Як наголошує видання, учасники зустрічі погодилися, що в основі будь-якої мирної угоди має бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також дотримання статуту ООН. Більшість країн, включаючи Китай, найближчими тижнями проведуть ще одну зустріч у нинішньому форматі, без участі Росії, уточнює WSJ.

Агентство Reuters з посиланням на представника Європейського Союзу повідомило, що учасники переговорів у Джідді не планували робити спільну заяву.

У дводенних переговорах щодо мирного врегулювання в Україні взяли участь близько 40 країн, зокрема Китай, Індія, Індонезія, Єгипет, Мексика, Бразилія, Чилі та Замбія. Росія на неї не була запрошена.