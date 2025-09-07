WSJ: Торгова угода ЄС і США під загрозою через нові мита

Європейський бізнес висловлює невдоволення через поширення 50-відсоткових мит на сталь і алюміній не лише на сировину, а й на широкий перелік продукції, виготовленої з їх використання. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

За даними WSJ, після рішення адміністрації президента США Дональда Трампа додати до переліку сотні інших товарів, зокрема двигуни, насоси, верстати та будівельну техніку, багато європейських компаній опинилися під загрозою значних додаткових витрат. Мита для них перевищують погоджені раніше Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 15 відсотків.

Деякі виробники вже зупинили експорт у США. Наприклад, компанія Krone розглядає можливість переорієнтації поставок до Мексики та Канади. Німецькі машинобудівники попереджають про «екзистенційну кризу» для галузі: близько 30% обладнання з ЄС тепер потрапляє під 50-відсоткові мита через вміст металу.

Через наростаюче невдоволення бізнесу угода між ЄС і США опинилася під загрозою зриву. Як пише WSJ, критика звучить і в Європарламенті, який має схвалити документ. Голова торгового комітету ЄП Бернд Ланге заявив, що депутати можуть вимагати змін у проєкті угоди.