WSJ: Путін подає Трампу нові тривожні сигнали

Президент США Дональд Трамп досі сподівається, що Володимир Путін погодиться на переговори в дусі доброї волі, аби завершити війну проти України. Однак російський президент продовжує демонструвати, що він є загрозою, якій довіряти не можна, пише The Wall Street Journal.

Цього тижня Путін заявив, що, можливо, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, якщо переговори відбудуться на зручній для нього території. «Хай він приїде до Москви», – сказав він.

Видання нагадує, що Росія неодноразово намагалась убити Зеленського протягом усієї війни, і навряд чи припинить такі спроби. Крім того, минулого тижня під підозрою опинилося російське втручання у політ голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, коли під час її візиту до Болгарії було заглушено GPS-навігацію літака.

Подібні інциденти вже траплялися: торік навігаційні системи були заглушені під час польоту міністра оборони Великої Британії поблизу Калінінграда. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив, що такі дії можуть мати «потенційно катастрофічні наслідки».

У Східній Європі глушіння та підробка GPS стали майже постійним явищем. В Естонії через це літаки відхилялися від курсу, а Finnair навіть тимчасово припинила польоти до Тарту. Європейський Союз у травневому меморандумі зафіксував посилення подібних загроз у Литві, Латвії та Польщі й визнав, що діяльність Росії «дешева й проста у виконанні», тому ймовірно триватиме.

The Wall Street Journal ставить питання: скільки ще доказів потрібно Трампу, аби зрозуміти справжні наміри Путіна?