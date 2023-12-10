WSJ: Пацюки та багнюка посилюють тяготи життя в окопах України

Умови для солдатів на лінії фронту — це «бій у бою», який стає дедалі статичнішим, пише The Wall Street Journal.

Коли артилерійські обстріли припиняються, тиша брудних бліндажів біля лінії фронту незабаром змінюється іншим знайомим звуком окопної війни: писком та бігом щурів та мишей.

Системи траншей, статичні оборонні лінії та постійний артилерійський вогонь на полях боїв в Україні нагадують про Першу світову війну. Українські солдати тепер також мають справу з багнюкою та навалою гризунів, які були б знайомі тим, хто воював понад сто років тому.

Сезон бруду в Україні, який може тривати з жовтня усю зиму, впливає на плани бойових дій, зупиняючи рух для всіх, окрім гусеничної техніки, та ускладнюючи піші атаки. Холодна та сира погода також впливає на моральний дух.

Окопні гризуни проникають у ліжко, одяг та запаси продовольства, посилюючи страждання, з якими стикаються солдати на війні, яка вбила та покалічила десятки тисяч людей. Вони також поїдають трупи на нічийній землі.

У підземному бараку у Кремінському лісі на сході України командир артилерії сказав, що вогонь із гаубиці – єдине, що зупиняє гризунів.

Спалах вогню потряс барак, але невдовзі шум і скрип відновилися. Пацюк пробіг по дерев’яній балці поряд із головою командира, який використовує позивний Лукаш.

“Вони їдять у ліжку, вони їдять одяг, і все, що вони їдять, вони пошкоджують, і що б ви не робили, щоб сховатися вночі, вони все одно проникають усередину”, – розповів командир.

У дитинстві Лукаш слухав розповіді про свого діда і про те, як він пережив бруд, щурів та умови Другої світової війни. “Я ніколи не думав, що опинюся в такій ситуації”, – Лукаш.

Кожен мав свою історію про гризунів. Трьома днями раніше артилерист із позивним «Патфайндер» із бригади «Азов» прокинувся у своїй землянці від відчуття поколювання в підборідді. Він підняв голову і побачив велику мишу на грудях, яка їла його бороду.

Патфайндер показав дірки на своїй уніформі, які гризуни погризли. У кожному окопному бараку було кілька клейових пасток, вкритих килимом мертвих і вмираючих гризунів. Солдати самі винаходять пастки. В одній із них кілька мишачих трупів плавали в обрізаному кінці ємності з водою. Солдати випалюють щурів з нір і стріляють у них.

Офіцер-артилерист з позивним «Теклберрі», на честь персонажа американської комедії 1980-х років «Поліцейська академія», повідомив, що лише за один день він нарахував 53 миші, які загинули в клейових пастках, де вони застрягають на клейовому картоні, і 43 наступного дня.

Враховуючи, як швидко вони розмножуються, вбивати гризунів марно без систематичного підходу, спрямованого на скорочення постачання їжі, вважає експерт із гризунів з Університету Грінвіча в Лондоні.

Бригада «Азов» має легендарний статус в Україні за наполегливу оборону портового міста Маріуполь на початку минулого року. На запитання, чому він пішов у бригаду, Теклберрі відповів одним словом: Маріуполь. За кордоном деякі досі пов’язують цей підрозділ з його походженням як ополчення, з деякими солдатами та командирами, пов’язаними з ультраправими – минуле, яке Росія використовувала у своїй пропаганді. Члени «Азова», який зараз входить до складу Національної гвардії країни, кажуть, що ця ідеологія у бригаді більше не присутня, і що підтримка ультраправих поглядів заборонена.

Зусилля бригади «Азов» були марні, щоб зупинити вторгнення в їхні окопи. «Насправді ми знаходимося на їхній території», – повідомив Лукаш про мишей, які зазвичай живуть на полях місцевих фермерів, що тепер залишилися незасіяними під час війни. Артилеристи також кажуть, що їм легше порівняно з брудом, гризунами та росіянами, з якими стикається піхота, дислокована в траншеї, яка знаходиться лише за 70 метрів від лінії противника. Вони так близько, що російські солдати грають пісні Олега Газманова, співака-націоналіста з Росії, у бік українських окопів, намагаючись деморалізувати їх.

Один піхотний сержант, дислокований там, сказав, що бруд у його окопі може бути по коліна, а гризуни бігають по рукавах та штанах.

За його словами, зимовий бруд на обмундируванні часто просто не висихає.

Бомбардування перетворили більшу частину ландшафту на бруд, а голі пні почорнілих стовбурів дерев перегукуються з культовими образами полів битв Першої світової війни.

П’ять днів тому густа багнюка змусив сержанта з позивним Ірак, і двох його колег кинути позашляховик «Міцубісі» і пройти близько півтори милі назад в окоп. Коли вони повернулися за два дні, машина була знищена осколками.

Також потрібно більше часу, щоб зайняти позицію для виконання бойових завдань. “Це бій у бою”, – сказав він про боротьбу з умовами.

Колишні американські та британські офіцери кажуть, що такі умови, особливо багнюка, сира і холодна, неминуче вплинуть на те, як українські солдати поводитимуться в бою.

Здатність військ справлятися із зимовою погодою виявилася вирішальною у минулих конфліктах, наприклад, коли нацистська Німеччина вторглася в Україну та решту Радянського Союзу.

Під час Першої світової війни влада дійшли висновку, що окопні щури впливають на моральний дух, бо солдати втрачають сон.

«Наслідки життя і сну в такому середовищі можуть справити реальний виснажливий вплив на солдатів і навіть призвести до хвороб», – вважає генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес, колишній командувач армії США в Європі.

Російські війська стикаються з тими ж умовами, і соціальні мережі рясніють кадрами навали щурів у їхніх окопах.

Український піхотний сержант розповів, що не розповідає своїм дочкам та родині на батьківщині про те, що йому довелося пережити на фронті. Під час нічного чергування, в періоди, коли обстріли припиняються, Ірак стурбований моторошною тишею району, де гризуни є одними з небагатьох тварин, які не втекли. Він думає, коли закінчиться конфлікт, він не відчує тріумфу від перемоги через ціну, яку ми за неї заплатили.